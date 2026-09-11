AEMET prevé para viernes, 11 de septiembre de 2026 en Ceuta intervalos nubosos; máxima 26°C, mínima 22°C y viento del este a 25 km/h.

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La sensación térmica se sitúa entre 26°C y 21°C. La probabilidad de precipitación es del 45% y la humedad relativa oscilará entre el 75% y el 100%. El índice UV máximo previsto es 7, dato a considerar en las horas centrales.

Previsión para los próximos días

Para el sábado 12 de septiembre, AEMET mantiene un escenario similar: muy nuboso con lluvia escasa, con 26°C de máxima, 22°C de mínima y viento del este a 25 km/h.

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El domingo 13 de septiembre seguirá la nubosidad con intervalos nubosos y lluvia escasa. Se esperan 25°C de máxima y 22°C de mínima, con incremento del viento hasta 30 km/h.

El lunes 14 de septiembre las temperaturas rondarán los 25°C de máxima y los 20°C de mínima. En el registro facilitado falta el valor de velocidad del viento, por lo que no se incluye cifra adicional.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: E (25 km/h)

E (25 km/h) Probabilidad de precipitación: 45%

45% Humedad relativa: entre 75% y 100%

entre 75% y 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con índice UV de 7, conviene protegerse del sol en las horas centrales si se permanece en la calle. El viento del este a 25 km/h puede moderar la sensación térmica, por lo que es recomendable llevar una prenda ligera.

Dado el 45% de probabilidad de precipitación, quienes tengan planes al aire libre deben llevar paraguas o un impermeable ligero.

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