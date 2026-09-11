El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta comunica que el viernes, 11 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.

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Si necesitas medicación fuera del horario habitual, consulta a continuación las opciones por zonas y el turno indicado; los datos (direcciones y teléfonos) proceden de la relación oficial del Colegio de Farmacéuticos de Ceuta.

Zona Centro

GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro) – Direccion: PASEO REVELLÍN Nº 22 – Telefono: 956 51 67 29

Campo Exterior / Turno noche

PUYA C.B. (Campo Exterior y Turno de Noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Telefono: 956 50 04 20

Para agilizar la atención, especialmente en el turno nocturno, acude con la receta médica si la tienes preparada y, si es posible, comprueba el teléfono de la farmacia de guardia antes de desplazarte.

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