Una joven estadounidense residente en Valencia se ha hecho viral en redes sociales tras lamentar los horarios de los supermercados españoles y su cierre los domingos, generando un intenso debate sobre la conciliación laboral.

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Holly Rolfs, una creadora de contenido afincada en Valencia para estudiar en la Universitat Politècnica de València, ha compartido en TikTok los choques culturales que experimenta tras cinco años viviendo en España. Pese a calificar su experiencia general de muy positiva, la joven ha calificado la imposibilidad de hacer la compra los domingos como «la peor parte de vivir en España», comparando la situación con la disponibilidad ininterrumpida de los comercios en Estados Unidos.

En su publicación, Rolfs reconoce valorar el enfoque de la sociedad española hacia el descanso y la desconexión laboral, aunque cuestiona la falta de alternativas comerciales en el sector de la alimentación durante las jornadas festivas, más allá de la apertura del sector de la restauración. Sus declaraciones han reabierto el debate en plataformas digitales sobre el modelo comercial y los horarios de atención al público.

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El vídeo ha acumulado numerosos comentarios de usuarios que justifican el cierre dominical en el cumplimiento de los derechos laborales de las plantillas y en la necesidad de garantizar los descansos reglamentarios fijados por ley. Asimismo, los internautas han recordado la amplitud de las franjas de apertura habituales de lunes a sábado en la mayoría de grandes superficies del país para organizar las compras semanales.