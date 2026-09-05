El santoral católico celebra hoy, 6 de septiembre, a San Zacarías (siglo V a. C.), profeta vinculado tradicionalmente al retorno del pueblo y a la restauración de Jerusalén.

Lee tambien: Que ver esta noche en la tele, sábado 5 de septiembre de 2026: la mejor parrilla empieza en La 1 y se afina hasta la madrugada

Este domingo la conmemoración se centra en la figura de los profetas, cuya predicación sirve de referente para la vida comunitaria y el culto.

San Zacarías (siglo V a. C.)

San Zacarías aparece en la tradición bíblica como autor del libro que lleva su nombre; la datación se sitúa en las décadas posteriores al exilio babilónico. El texto profético combina llamadas a la conversión con promesas de restauración: reclama una vuelta a Dios que vaya acompañada de justicia y coherencia en la conducta, y vincula la reconstrucción de Jerusalén con la consolidación de la comunidad creyente.

Lee tambien: Un día como hoy, 5 de septiembre: el regreso de las Fallas y una fecha que suma cultura, ciencia y deporte

Celebrado el 6 de septiembre, Zacarías se interpreta habitualmente como una voz que busca sostener la esperanza en tiempos de reconstrucción y orientar la práctica religiosa hacia la reparación del culto y el compromiso social.

La inclusión de Zacarías en el santoral establece un puente entre el Antiguo Testamento y la espiritualidad cristiana, mostrando cómo la tradición profética se lee hoy como llamada a la conversión y fidelidad a la alianza.

Otros santos que se celebran el 6 de septiembre

San Onesíforo : discípulo de san Pablo , del siglo I .

: discípulo de , del . Santos Donaciano, Presidio, Mansueto, Germán, Fúsculo y Leto : obispos y mártires del siglo V .

: del . San Eleuterio de Spoleto : abad del siglo VI .

: del . San Cagnoaldo de Laon : obispo (632).

: (632). Santa Bega de Cumberland : monja (660).

: (660). San Magno de Füssen : abad del siglo VIII .

: del . San Bertrando de Garrigues : presbítero (1230).

: (1230). Beato Diego Llorca Llopis : presbítero y mártir (1936).

: (1936). Beato Pascual Torres Lloret: mártir (1936).

Significado litúrgico de la conmemoración del 6 de septiembre

La liturgia de la fecha subraya la continuidad entre profecía y testimonio. Junto a San Zacarías se recuerdan mártires, obispos y otros testigos de la vida religiosa —como Donaciano y sus compañeros, san Eleuterio de Spoleto y san Magno de Füssen— y se evocan también los beatos mártires de 1936, que conservan la memoria del sufrimiento por la fe.

Te puede interesar