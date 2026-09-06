6 de septiembre de 1932: las Cortes españolas aprobaron la supresión de la cadena perpetua en la reforma del Código Penal.

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La ley de 1932 modificó conceptos clave del sistema penal durante la Segunda República, al situar la proporcionalidad y la reinserción en el centro de la reforma. La eliminación de la cadena perpetua alteró el tratamiento de la reincidencia y los límites temporales de las penas, obligando a jueces y legisladores a revisar tablas de condenas y criterios de cumplimiento.

Irún cae: la guerra cierra la puerta a Francia (1936)

6 de septiembre de 1936: las tropas franquistas entran en Irún, cortando el acceso por la franja occidental a la frontera con Francia.

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Irún desempeñaba un papel logístico y simbólico: su caída obstaculizó vías de comunicación y evacuación hacia el noreste y complicó la llegada de suministros a la República por esa ruta. Historiadores del conflicto subrayan que la pérdida de pasos fronterizos como Irún estrechó el margen estratégico republicano en el norte, forzando cambios en líneas de frente y en planes de abastecimiento.

La disciplina militar y el poder civil: Primo de Rivera y el arma de artillería (1926)

6 de septiembre de 1926: el general Miguel Primo de Rivera disuelve el arma de artillería por la indisciplina de jefes y oficiales.

La medida pretendía cortar redes internas de desobediencia y reafirmar el control del dictador sobre las fuerzas armadas. Disolver un arma implicó reorganizaciones en los mandos, purgas administrativas y un cambio en la cadena de mando que buscaba evitar segmentaciones que pudieran amenazar la estabilidad del régimen.

Un momento en Cuba: Calixto García cae prisionero (1874)

En la batalla de San Antonio de Baja de 1874, el ejército español captura al militar independentista Calixto García Íñiguez (1839-1898).

Según las crónicas de la época, García se disparó en la boca antes de ser tomado prisionero; la bala salió por la frente y quedó gravemente herido. Tras su captura pasó, según la efeméride, cuatro años preso en España. El episodio forma parte de la intensa represión y los vaivenes políticos de las guerras independentistas en Cuba durante el siglo XIX.

Del deporte y la música: un día internacional con nombres propios

El 6 de septiembre de 2019 Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaron campeones del Grand Slam en Estados Unidos, y la artista Melanie Martinez publicó su segundo álbum, K-12.

En 2018 se creó la Región de Ñuble en Chile y en Europa se estrenó la Liga de Naciones de la UEFA, evento que desde entonces forma parte del calendario oficial de selecciones.

Cierre: cuando el calendario enlaza itinerarios diversos

El 6 de septiembre reúne decisiones jurídicas, movimientos militares y episodios culturales que ilustran cómo fechas concretas concentran transformaciones políticas y sociales.

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