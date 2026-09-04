El espacio conducido por Glòria Serra regresa este viernes a las 22:30 horas con ‘La cara oculta del verano’, una radiografía sobre la formación de socorristas, el hacinamiento de trabajadores y los negocios sin licencias

El programa de periodismo de investigación «Equipo de Investigación», presentado por la periodista Glòria Serra, regresa este viernes a la parrilla de laSexta a las 22:30 horas para dar el pistoletazo de salida a su nueva temporada. El formato estrena la entrega titulada «La cara oculta del verano», un exhaustivo trabajo periodístico que indaga en las dinámicas de precariedad laboral, las presuntas irregularidades formativas y las redes de negocio no reguladas que operan como trasfondo de la campaña turística estival en el territorio nacional. El espacio de Atresmedia vuelve a la emisión regular tras una pausa estival coincidente con la celebración del Mundial 2026, periodo en el que la cadena optó por programar entregas repetidas frente a la cobertura del evento deportivo emitida por La 1.

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El formato de laSexta inicia este nuevo curso televisivo avalado por los registros de audiencia obtenidos en su etapa anterior, en la que se consolidó como el segundo mejor curso de las últimas seis temporadas tras firmar una cuota de pantalla media del 5,7% y reunir a una media de 581.000 espectadores. En esta ocasión, la investigación vuelve a abordar una de las temáticas recurrentes dentro de la trayectoria del programa: el análisis de la industria del turismo, las estafas asociadas al sector y los problemas de convivencia derivados en diversos puntos de la geografía española.

Irregularidades en la titulación y el reclutamiento de socorristas

El reportaje arranca su recorrido en el litoral malagueño, donde las cámaras del programa recogen el testimonio de un joven socorrista de 19 años que debe asumir la vigilancia y supervisión de un tramo costero de tres kilómetros de longitud sin apoyo adicional. A partir de este caso, la investigación dirigida por Glòria Serra pone el foco en el modelo de negocio implantado alrededor de la capacitación y acreditación de los profesionales del salvamento acuático. El programa documenta la oferta de cursos desarrollados íntegramente de manera telemática, modalidades de titulaciones combinadas y tarifas que se sitúan en el entorno de los 35 euros sin exigencia de prácticas reales en el agua.

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Sobre este escenario, el responsable de Formación de la Federación Española de Socorrismo, Carlos Alonso, valora en la entrega la falta de exigencia práctica en estas capacitaciones, equiparando la situación al hecho de autorizar la conducción de un autobús a una persona que no ha realizado previamente prácticas de manejo.

En paralelo, la emisión reconstruye la trayectoria de varios ciudadanos de nacionalidad peruana captados en sus países de origen para incorporarse como socorristas en instalaciones españolas. Uno de los testimonios recabados por el equipo periodístico denuncia el pago de 200 euros por una formación presuntamente no impartida, a pesar de la cual se le expidió un certificado oficial español. Respecto a estas prácticas, la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional confirma en el reportaje la detección de documentación supuestamente falsa empleada para formalizar la inscripción de trabajadores en el registro oficial de socorristas de la Comunidad de Madrid, causa que se encuentra a la espera de procedimiento judicial.

Condiciones de alojamiento, inspección laboral y oferta turística no acreditada

Otro de los bloques centrales de «La cara oculta del verano» examina las condiciones residenciales a las que se enfrentan los empleados desplazados durante la temporada alta. El espacio muestra imágenes registradas por una camarera de piso sobre el deterioro de los equipamientos en su vivienda de acogida, así como la situación localizada en las Islas Baleares, donde un inmueble de 130 metros cuadrados acoge a 22 socorristas, de los cuales algunos llegan a abonar hasta 410 euros mensuales por una plaza en habitación compartida. La entrega cuenta con la intervención de un inspector de Trabajo, quien examina contratos, liquidaciones salariales y documentos gráficos de los inmuebles para evaluar su adecuación a la normativa vigente.

Finalmente, la labor de campo concluye en Sevilla, donde el programa acompaña a un colectivo de guías turísticos oficiales en sus actuaciones para identificar a personas que realizan visitas guiadas sin disponer de las licencias requeridas por la administración. La emisión, que estará disponible en la plataforma atresplayer tras su pase televisivo a las 22:30 horas en laSexta, documenta la localización de la primera actividad irregular a los pocos minutos de iniciarse la verificación sobre el terreno.