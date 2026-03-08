La aplicación incluye un mapa de «puntos de tranquilidad» y un botón de «Teletransporte Directo al Portal» para evitar los trayectos que obligan a cualquier mujer a llevar las llaves en la mano como medida de autodefensa.

En un intento de abordar con sátira la realidad que viven muchas ceutíes al caer el sol, la Consejería de Urbanismo ha presentado hoy «Sprint Femenino». No es una aplicación de atletismo, aunque lo parezca: es una herramienta diseñada para gestionar esa sensación de inseguridad que convierte un paseo de diez minutos en una final olímpica de velocidad.

La herramienta surge ante la evidencia de que, en ciertos puntos de la ciudad, el urbanismo parece diseñado más para una película de suspense que para una convivencia tranquila.

Funcionalidades de «supervivencia cotidiana»

La App se aleja de los mapas convencionales para centrarse en la experiencia de seguridad:

• Ruta «Acompañamiento Virtual»: Un GPS que, al detectar que entras en una zona solitaria, activa voces de fondo grabadas en un mercado para que parezca que no caminas sola por el Recinto.

• Modo «Llaves en Puño»: Un sensor de presión que, si detecta que aprietas las llaves con demasiada fuerza por el nerviosismo, envía una alerta automática a tu grupo de confianza con el mensaje: «Sigo caminando, pero decidme algo gracioso para no pensar en quién viene detrás».

• Botón de Teletransporte: Ante la dificultad de garantizar calles seguras al 100%, Urbanismo ha incluido un botón que no te mueve de sitio, pero activa un foco de luz cenital que te sigue como si fueras la protagonista de un musical, con la esperanza de que el absurdo ahuyente cualquier peligro.

«Un urbanismo que no debería dar miedo»

Desde el área responsable aseguran que la App es una respuesta a esa «presión ambiental» que sufren las mujeres al volver de noche. «Sabemos que muchas prefieren dar un rodeo de veinte minutos antes que cruzar un parque vacío. Con esta App, al menos el rodeo cuenta como cardio», explica un portavoz con un optimismo algo desconectado de la realidad.

La recepción ha sido clara. «Está bien que reconozcan que corremos, pero preferiría caminar despacio, mirando el móvil o escuchando música sin tener que quitarme un auricular para vigilar mis espaldas», comenta una vecina de las Puertas del Campo mientras revisa que su portal cierre correctamente.

Nota de Ceuta Today: Lo que acaba de leer es una pieza de sátira. Urbanismo no ha lanzado ninguna aplicación para gestionar el miedo nocturno. Esta noticia es una ficción creada para la sección de humor del diario.

Reflexión del 8M: Esta noticia utiliza el humor para señalar una realidad incómoda: el derecho a la ciudad no es igual para todos si una mitad de la población siente que debe estar en estado de alerta constante al volver a casa. La verdadera meta no es correr más rápido, sino poder caminar tranquilas.