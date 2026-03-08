Mestalla es el escenario de un duelo crítico por la permanencia entre dos equipos que buscan reencontrarse con la regularidad y poner distancia con la zona de descenso

El Valencia CF y el Deportivo Alavés se citan este domingo, 8 de marzo, en el Estadio de Mestalla en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido, que comenzará a las 21:00 horas, representa una oportunidad crucial para ambos conjuntos en su objetivo de consolidarse en la zona media-baja de la tabla y afrontar el tramo final del campeonato con mayor tranquilidad.

El conjunto valencianista llega al compromiso tras haber medido sus fuerzas recientemente ante Osasuna y Villarreal, con el firme propósito de aprovechar el factor campo para sumar tres puntos vitales. Por su parte, el equipo vitoriano encara el choque en tierras valencianas después de sus enfrentamientos ante el Levante y el Girona FC. El calendario que aguarda a ambos tras este duelo es exigente: el Valencia se medirá posteriormente al Real Oviedo y al Sevilla, mientras que el Deportivo Alavés tendrá como próximos rivales al Villarreal y al Celta.

Situación en la clasificación y balance estadístico

La clasificación refleja la máxima igualdad en la que se encuentran ambos clubes. El Valencia ocupa actualmente la decimoquinta plaza con 29 puntos, mientras que el Deportivo Alavés le sigue en la decimosexta posición con 27 puntos.

En lo que respecta a los guarismos de la temporada, el Valencia suma 7 victorias, 8 empates y 11 derrotas, con un balance de 27 goles a favor y 39 en contra. Como local, los valencianistas han logrado consolidar 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas en el feudo de Mestalla.

El Deportivo Alavés, por su parte, llega con un registro de 7 victorias, 6 empates y 13 derrotas, habiendo anotado 23 tantos y encajado 34. Lejos de Mendizorroza, el cuadro alavesista ha sumado hasta la fecha 2 triunfos, 2 empates y 9 derrotas, un registro que buscará mejorar en esta vigésimo séptima jornada.

Horario y dónde ver el Valencia – Deportivo Alavés

El partido, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo, 8 de marzo, a las 21:00 horas. La retransmisión televisiva del encuentro podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales:

• M+ LaLiga (Esp)

• LaLiga TV Bar (Esp)