Esta fecha es una oportunidad ideal para transmitir valores fundamentales como la igualdad, el respeto y la justicia a través de ejemplos cotidianos y cercanos

El 8 de marzo no es una fecha marcada en el calendario por ser un cumpleaños o una festividad convencional; es el Día Internacional de la Mujer, una jornada de alcance global que nos invita a reflexionar sobre la historia, los derechos y el camino hacia una sociedad más igualitaria. Para los más pequeños, entender el trasfondo de esta celebración puede parecer complejo, pero mediante un enfoque didáctico y adaptado, se convierte en una herramienta pedagógica muy valiosa.

¿Cómo acercar el 8M a los más jóvenes?

La clave para explicar esta efeméride a los niños reside en la sencillez. En lugar de centrarnos en relatos históricos densos, el objetivo es que comprendan que este día sirve para reconocer la importancia vital de las mujeres en todos los ámbitos: la familia, el colegio, el trabajo y la sociedad en su conjunto.

Podemos partir de situaciones cotidianas que ellos ya identifican como injustas: cuando alguien no puede participar en un juego, cuando se toman decisiones unilaterales o cuando se limitan las oportunidades de una persona por ser diferente. Utilizando estos ejemplos, el concepto de igualdad —entendido como que todas las personas deben tener las mismas oportunidades independientemente de ser niño o niña— se vuelve mucho más tangible.

Un vistazo al origen histórico

Aunque la historia del 8 de marzo es fruto de décadas de esfuerzos internacionales, su raíz se sitúa a principios del siglo XX. Fue entonces cuando grupos de trabajadoras, principalmente en ciudades como Nueva York y posteriormente en diversos países europeos, comenzaron a organizarse para reclamar derechos fundamentales que entonces les eran negados:

• Condiciones laborales: Jornadas dignas y salarios justos.

• Participación política: El derecho a votar y a opinar sobre el rumbo de sus países.

• Derecho a la educación: La libertad de elegir qué estudiar y desarrollarse profesionalmente.

Aquellas protestas visibilizaron una desigualdad que estaba normalizada y sentaron las bases para que, con el paso de los años, el 8 de marzo se consolidara como un símbolo de reivindicación y reconocimiento a la valentía de quienes lucharon por derribar barreras.

Actividades prácticas para fomentar el aprendizaje

Para que el mensaje del 8M no sea meramente teórico, la creatividad es nuestra mejor aliada. Algunas actividades recomendadas para realizar en casa o en el aula son:

1. Reconocimiento personal: Elaboración de tarjetas de agradecimiento para mujeres importantes en la vida de los niños, como madres, abuelas, profesoras o amigas.

2. Murales de referentes: Creación de pequeños murales sobre figuras históricas femeninas —como Marie Curie o Rosa Parks— que cambiaron el mundo con sus acciones.

3. Manualidades simbólicas: Preparar flores de papel, como la mimosa —símbolo tradicional del 8M— o pancartas simbólicas que les ayuden a entender qué es un mensaje reivindicativo.

A través de estas dinámicas, el Día Internacional de la Mujer deja de ser una fecha abstracta para convertirse en una jornada de aprendizaje vivo, donde los niños integran valores de respeto y defensa de los derechos de todas las personas.