El acuerdo bilateral con Marruecos establece un régimen de «comercio de proximidad extrema» limitado estrictamente al intercambio de pegatinas de fútbol y tuppers de cuscús sobrantes del viernes.

Tras una histórica cumbre de alto nivel celebrada esta mañana en una línea imaginaria sobre el asfalto del Tarajal, las autoridades han arrojado luz sobre el futuro comercial de la ciudad. La esperada Aduana Comercial de Ceuta ya tiene fecha de inauguración: será el 14 de junio de 2097, coincidiendo con el centenario de la última vez que alguien entendió cómo funciona el sistema de citas de la Seguridad Social.

El anuncio ha sido recibido con alivio por la Confederación de Empresarios, que ya ha empezado a tramitar los permisos para que sus tataranietos puedan estar presentes en el corte de cinta.

Un catálogo de productos «muy exclusivo»

Para evitar tensiones diplomáticas y no saturar los escáneres de última generación (que para 2097 funcionarán con energía de levitación magnética y vapor de agua), se ha acordado que el flujo de mercancías sea «selecto y emocional». El tratado comercial se divide en dos grandes ejes:

Sector del Coleccionismo: Se permitirá el paso de cromos de Panini de la temporada 2025/26. El objetivo es que los niños de ambos lados de la frontera puedan terminar sus colecciones antes de jubilarse. «Es un avance histórico; el cromo de Lamine Yamal pasará por el escáner como mercancía de alto valor», explican fuentes de Aduanas.

Sector Gastronómico (Régimen de Tuppers): Se habilitará un carril rápido para el intercambio de sobras de cuscús. Los ciudadanos podrán enviar sus recipientes de plástico hacia la península o Marruecos, siempre que el contenido no supere los 500 gramos de garbanzos por envío para evitar el dumping alimentario.

Infraestructura de ciencia ficción

Para garantizar que la aduana no abra ni un segundo antes de lo previsto, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que el edificio se construirá con un material biodegradable que se regenera cada vez que alguien pregunta «¿Cuándo abre la frontera?».

«Queremos que sea una aduana sostenible», ha declarado un portavoz ministerial. «Para 2097, el concepto de ‘comercio’ habrá evolucionado tanto que probablemente nos intercambiemos los productos mediante telepatía, pero los sellos en el pasaporte los seguirá poniendo un señor con un manguito de tela, por mantener la tradición».

Reacciones en el Puerto

Los transitarios de Ceuta ya han empezado a adaptar sus almacenes. «Hemos comprado carpetas clasificadoras para los cromos y estanterías con ventilación para que el cuscús llegue templado a Algeciras», afirma un operario.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de la Frontera ha solicitado que, si la aduana se adelanta por error a 2096, se incluya también el intercambio de bombillas de bajo consumo y cargadores de iPhone 34, aunque el Gobierno considera que eso sería «vulnerar la soberanía del mercado libre».

Aviso editorial: Ceuta Today es una sección de humor y sátira. El contenido de este artículo es ficción y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia (o una señal de que Ceuta es, efectivamente, un lugar mágico). No se fíe de lo que lee aquí, pero ríase de ello; la realidad ya es bastante seria el resto del periódico.