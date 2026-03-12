La Ciudad opta por el minimalismo del «recipiente de plástico» para frenar el deterioro de nueve Bienes de Interés Cultural, mientras espera que el agua decida dejar de entrar por sí misma.

El patrimonio histórico de Ceuta ha entrado oficialmente en la era del «Minimalismo Hidráulico». Tras el reciente informe técnico que advierte sobre el estado «grave» de nueve Bienes de Interés Cultural (BIC) —incluyendo la Puerta Califal, los Baños Árabes y las Murallas Meriníes—, la administración ha decidido aplicar la tecnología punta de conservación: el cubo de fregar colocado estratégicamente.

El plan de choque: «Si no puedes con el agua, recógela»

Según fuentes de la Consejería de Cultura, la estrategia de colocar cubos en el yacimiento de Huerta Rufino no es una medida temporal, sino una «instalación artística interactiva» que permite al ciudadano observar cómo el patrimonio se degrada en tiempo real.

«Es una forma de concienciar», explica un responsable técnico mientras vaciaba un cubo lleno de agua de lluvia. «Si el agua entra en un BIC, es un problema; si el agua entra en un cubo dentro de un BIC, es gestión de recursos. Hemos pasado de la restauración a la recolección».

Un catálogo de «atracciones» mojadas

La situación es tan variopinta como preocupante, según el informe técnico:

Baños Árabes: Han pasado de ser un monumento medieval a una piscina climatizada de sales y líquenes. «Su estructura tiene un límite», advierten los expertos, aunque la Ciudad confía en que el monumento sepa gestionar su propio nivel freático con estoicismo.

Han pasado de ser un monumento medieval a una piscina climatizada de sales y líquenes. «Su estructura tiene un límite», advierten los expertos, aunque la Ciudad confía en que el monumento sepa gestionar su propio nivel freático con estoicismo. Batería del Espino: Tras el desplome de su muro este, la nueva recomendación es visitarla únicamente bajo la modalidad de «turismo de riesgo extremo», ya que se considera una zona de peligro inminente para los viandantes.

Tras el desplome de su muro este, la nueva recomendación es visitarla únicamente bajo la modalidad de «turismo de riesgo extremo», ya que se considera una zona de peligro inminente para los viandantes. Murallas Meriníes: La zona cercana al colegio Valle Inclán ha incorporado, además de hundimientos de terreno, un toque de «aroma natural» tras el reporte de incidentes con aguas fecales, completando así una experiencia sensorial completa para el estudiante ceutí.

Propuesta: El «Equipo de la Cubeta»

Ante la magnitud del desastre, el informe técnico sugiere la creación de un «equipo multidisciplinar». En el argot popular, esto se traduce en una brigada dedicada exclusivamente a cambiar cubos de sitio antes de que desborden, un trabajo que promete ser la salida profesional más estable en Ceuta durante los próximos años.

«La coordinación entre Ministerios y la Ciudad es esencial», han declarado fuentes oficiales, sugiriendo que, si Defensa, Cultura y Urbanismo se ponen de acuerdo, quizá para el año 2030 tengan suficiente presupuesto para comprar una fregona de alta absorción.