El precio de la luz para el viernes 18 de septiembre de 2026 mantiene un marcado contraste entre franjas. Según datos de Semáforo Selectra (AMARILLO), el precio medio del día es de 0,1784 €/kWh.

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La jornada ofrece una ventana muy favorable para cargar consumo doméstico: la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,0204 €/kWh. En el lado opuesto, el coste sube de forma clara en la noche, con la hora más cara entre 20:00 – 21:00 ( 0,3256 €/kWh ).

Horas clave para ahorrar en Ceuta: ventanas baratas y horas a evitar

Si en Ceuta puedes desplazar parte del gasto hacia el tramo del mediodía, este viernes es especialmente interesante. La franja más económica se concentra entre 14:00 – 17:00, con un precio de referencia de 0,0208 €/kWh para esos periodos.

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Para planificar el día, ten en cuenta dos puntos: aprovecha las 14:00 – 15:00 (la hora más barata) y, en la medida de lo posible, evita el tramo 20:00 – 21:00, donde se registra el máximo de la jornada.

En la práctica, estas diferencias pueden ayudarte a concentrar tareas de mayor consumo como lavadora o lavavajillas en las horas de precio más bajo, y a ajustar el uso de horno o equipos que consumen más cuando el precio esté más controlado.

Evolución por tramos: cómo cambia el coste de madrugada a noche

Madrugada (00:00 – 07:00): tras unos precios en torno a la media al inicio del día, la madrugada se mantiene relativamente estable, con valores por encima de los tramos más baratos que llegan después.

Mañana (07:00 – 13:00): el coste varía y, hacia el final de la mañana, se observa una bajada progresiva que prepara el terreno para la franja de precios bajos de mediodía.

Tarde (14:00 – 18:00): es el tramo más favorable. De 14:00 – 15:00 a 16:00 – 17:00 aparecen los precios más bajos del día (en torno a los valores de la franja recomendada), y el coste se mantiene ventajoso hasta antes de la subida posterior.

Noche (19:00 – 23:59): el precio se dispara respecto a la tarde. Desde 19:00 – 20:00 comienza el aumento y alcanza el punto más alto en 20:00 – 21:00. A partir de ahí, baja, pero no vuelve a los niveles de la franja económica.

Precio de la luz por horas (viernes 18/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.2021 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1961 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1954 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1937 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1902 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1976 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2113 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2419 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2656 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2072 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1661 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.0967 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0933 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0891 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0204 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.021 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0211 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0676 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.235 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3104 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3256 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3091 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2205 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2037 €/kWh

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