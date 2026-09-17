El Ministerio para la Transición Ecológica publica este viernes, 18 de septiembre de 2026, un muestreo en Ceuta con 10 estaciones: Gasolina 95 promedio 1.683 €/l (rango 1.644–1.699 €/l), Gasolina 98 promedio 1.720 €/l y Diésel A en 1.730 €/l.

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Este es el listado del Ministerio para la Transición Ecológica con las estaciones destacadas en Ceuta.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): 1.644 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1.644 €/l

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.679 €/l

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1.679 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.698 €/l

La diferencia entre el precio mínimo (1.644 €/l) y el máximo listado (1.699 €/l) es de 0,055 €/l, lo que supone un ahorro de 2,75 € en un repostaje de 50 litros si se elige la opción más barata, según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 98

SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.698 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.709 €/l

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1.709 €/l

(Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.728 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.728 €/l

Para Gasolina 98, la horquilla publicada va de 1.698 €/l a 1.728 €/l (diferencia 0,03 €/l), equivalente a 1,50 € por 50 litros, según los datos del Ministerio.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): 1.674 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1.674 €/l

(Avenida González Tablas s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.738 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.738 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.738 €/l

En diésel, el salto entre el mínimo listado (1.674 €/l) y los precios altos del listado (1.738 €/l) es de 0,064 €/l, lo que equivale a 3,20 € en 50 litros, según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las más caras

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/l (Gasolina 95)

(Avenida Juan de Borbón, 27): (Gasolina 95) DISA (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l (Gasolina 95)

(Avenida Cañonero Dato, 10): (Gasolina 95) SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1.698 €/l (Gasolina 95)

Estas referencias aparecen con los precios más altos de Gasolina 95 en el muestreo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara por carburante : revisa los precios por tipo (95, 98 o diésel) antes de elegir estación.

: revisa los precios por tipo (95, 98 o diésel) antes de elegir estación. Fíjate en el rango del día : las diferencias registradas por el Ministerio pueden traducirse en euros por repostaje.

: las diferencias registradas por el Ministerio pueden traducirse en euros por repostaje. Prioriza si repostas con frecuencia : quienes repostan a menudo pueden ahorrar eligiendo las estaciones más baratas del listado.

: quienes repostan a menudo pueden ahorrar eligiendo las estaciones más baratas del listado. Verifica en el momento: los valores publicados corresponden al muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica y pueden variar.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, viernes 18 de septiembre de 2026).

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