El Ministerio para la Transición Ecológica publica este viernes, 18 de septiembre de 2026, un muestreo en Ceuta con 10 estaciones: Gasolina 95 promedio 1.683 €/l (rango 1.644–1.699 €/l), Gasolina 98 promedio 1.720 €/l y Diésel A en 1.730 €/l.
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Este es el listado del Ministerio para la Transición Ecológica con las estaciones destacadas en Ceuta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): 1.644 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1.644 €/l
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.679 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1.679 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.698 €/l
La diferencia entre el precio mínimo (1.644 €/l) y el máximo listado (1.699 €/l) es de 0,055 €/l, lo que supone un ahorro de 2,75 € en un repostaje de 50 litros si se elige la opción más barata, según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica.
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Gasolina 98
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.698 €/l
- ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.709 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral. Muslera s/n): 1.709 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.728 €/l
- DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.728 €/l
Para Gasolina 98, la horquilla publicada va de 1.698 €/l a 1.728 €/l (diferencia 0,03 €/l), equivalente a 1,50 € por 50 litros, según los datos del Ministerio.
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n, frente Playa del Chorrillo): 1.674 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1.674 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Dato, 8): 1.738 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.738 €/l
- DISA (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.738 €/l
En diésel, el salto entre el mínimo listado (1.674 €/l) y los precios altos del listado (1.738 €/l) es de 0,064 €/l, lo que equivale a 3,20 € en 50 litros, según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las más caras
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/l (Gasolina 95)
- DISA (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l (Gasolina 95)
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1.698 €/l (Gasolina 95)
Estas referencias aparecen con los precios más altos de Gasolina 95 en el muestreo publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos
- Compara por carburante: revisa los precios por tipo (95, 98 o diésel) antes de elegir estación.
- Fíjate en el rango del día: las diferencias registradas por el Ministerio pueden traducirse en euros por repostaje.
- Prioriza si repostas con frecuencia: quienes repostan a menudo pueden ahorrar eligiendo las estaciones más baratas del listado.
- Verifica en el momento: los valores publicados corresponden al muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica y pueden variar.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, viernes 18 de septiembre de 2026).