El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce que existe una pérdida de confianza en el sistema ferroviario español mientras la alta velocidad registra 3,2 millones de viajeros menos entre febrero y julio de 2026.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que el sistema ferroviario español atraviesa una etapa de pérdida de confianza entre los viajeros tras los problemas registrados durante los últimos meses.

En una entrevista, Puente aseguró que es «evidente» que algunos usuarios han reducido su confianza en el tren, una situación que coincide con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un descenso de pasajeros en los servicios de alta velocidad.

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Entre febrero y julio de 2026, los trenes de alta velocidad acumularon 3,2 millones de viajeros menos respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra supone alrededor de un 14% menos de usuarios durante esos seis meses.

Los datos del INE incluyen los servicios de alta velocidad operados por AVE, Avlo, Ouigo e Iryo. En julio, el número de viajeros fue de 3,85 millones, un 6,8% menos que en el mismo mes de 2025.

Puente relacionó esta evolución con un año marcado por varios accidentes ferroviarios, entre ellos los ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que provocaron en conjunto 47 fallecidos.

«Que el viajero está perdiendo confianza es evidente», afirmó el ministro, que añadió que el Ejecutivo trabaja para recuperar la normalidad tras unos meses complicados.

El titular de Transportes defendió, no obstante, que el sistema ferroviario español mantiene unos niveles de fiabilidad y puntualidad destacados dentro de Europa, según los informes comunitarios citados por el propio ministro.

Puente también rechazó que la red ferroviaria española esté tensionada, aunque reconoció que el aumento del tráfico ferroviario respecto a décadas anteriores provoca que cualquier incidencia tenga ahora un mayor impacto sobre los usuarios.

Además, explicó que la red se encuentra actualmente sometida a un elevado volumen de obras. Según sus datos, Adif alcanzó en los primeros seis meses del año un récord de ejecución de obra, con cerca de 3.000 millones de euros, mientras mantiene la prestación del servicio.

El ministro señaló también que el transporte ferroviario es especialmente sensible a las incidencias meteorológicas, una situación que ha afectado recientemente a otros países europeos.