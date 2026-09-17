La inflación armonizada de España alcanzó el 4,6% en agosto, por encima del 3,2% registrado en la zona euro, según los datos publicados por Eurostat.

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La inflación volvió a repuntar en la zona euro durante el mes de agosto, con una tasa del 3,2%, tres décimas más que el 2,9% registrado en julio, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El incremento de los precios en Europa estuvo marcado especialmente por la evolución de la energía, cuyos precios aumentaron un 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% del mes anterior.

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Los servicios moderaron su crecimiento hasta el 3%, mientras que los bienes industriales no energéticos aceleraron su subida hasta el 1,2%. Por su parte, los alimentos, el alcohol y el tabaco mantuvieron una tasa del 1,2%.

La inflación subyacente de la zona euro, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se situó en el 2,1%, una décima menos que en julio.

España afronta este repunte europeo con una evolución de los precios superior a la media del conjunto de países que comparten la moneda única. El indicador armonizado, utilizado para comparar la inflación entre Estados miembros, alcanzó en España el 4,6% en agosto.

Esta cifra supone 1,4 puntos más que la media de la eurozona, situada en el 3,2%. Además, el dato español aumentó siete décimas respecto al mes anterior, mientras que el incremento europeo fue de tres décimas.

El Instituto Nacional de Estadística confirmó que el IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, su nivel más elevado desde febrero de 2023.

La diferencia también se refleja en la inflación subyacente. En España se situó en el 2,9%, frente al 2,1% de la zona euro.

Entre los factores que explican la subida española destaca el comportamiento de los carburantes. Según los datos del INE, el transporte elevó su tasa anual hasta el 9,5% en agosto.

Los datos muestran que, aunque la zona euro afronta un nuevo episodio de presión inflacionista, España registra una evolución de los precios superior a la media europea.