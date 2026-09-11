El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado que considera «muy poco probable» que el director de la Policía, Pérez Triano, no conociera el aviso emitido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta declaración surge en un contexto de creciente incertidumbre sobre la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma.

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Vivas ha señalado que dicho aviso es crucial para entender la situación actual y las contradicciones que se han presentado en las declaraciones realizadas por diferentes autoridades. En particular, ha hecho hincapié en la necesidad de obtener claridad sobre las afirmaciones de Gonzalo Sanz, quien ha realizado declaraciones que parecen contradecir la versión oficial de los acontecimientos.

El presidente ha extendido su requerimiento de aclaraciones no solo a la figura de Pérez Triano, sino también a las instancias superiores, incluyendo al Ministerio del Interior y a Moncloa. Vivas pone de relieve la importancia de que estas entidades aporten la información necesaria para esclarecer cualquier malentendido.

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Esta situación ha suscitado el interés de la ciudadanía, especialmente en Ceuta, donde la seguridad y el funcionamiento de las instituciones son temas de gran relevancia. Vivas ha reiterado su compromiso de garantizar la transparencia en todos los asuntos que afectan a la población ceutí.

El contexto actual en Ceuta, debido a la proximidad geográfica con Marruecos y las tensiones en la frontera, añade una dimensión adicional a la necesidad de gestión eficaz de la seguridad pública.

El gobierno local espera que las aclaraciones demandadas por Vivas se realicen a la mayor brevedad posible, para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.