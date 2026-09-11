El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha respondido a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto a la seguridad en la ciudad. Vivas sostiene que la inseguridad no debe considerarse una cuestión meramente subjetiva, sino que está respaldada por datos concretos.

Lee tambien: Vivas considera improbable que Triano ignorara aviso del CNI

Para sustentar su afirmación, Vivas ha presentado las estadísticas del servicio de emergencias 112, que revelan un alarmante aumento en las llamadas relacionadas con la seguridad ciudadana. En agosto de 2025, se registraron un total de 768 incidencias, cifra que se disparó a 5.233 en agosto de 2026.

Este incremento significativo en las comunicaciones al 112 ha llevado a Vivas a enfatizar la necesidad de abordar la situación con seriedad y sin minimizar las preocupaciones de la población ceutí. Según él, estos números reflejan una realidad que no puede ser ignorada.

Lee tambien: Vivas valora crisis entre Triano y Sanz en Ceuta

Por su parte, el ministro Marlaska había sugerido que la percepción de inseguridad en Ceuta podría ser el resultado de un enfoque erróneo. Sin embargo, Vivas ha querido contrarrestar este argumento con cifras que evidencian una creciente inquietud entre los ciudadanos.

Este intercambio de posturas refleja una problemática que, lejos de ser una simple percepción, está marcando una realidad palpable en la vida diaria de los ceutíes. La respuesta de Vivas busca, por tanto, visibilizar la voz de los ciudadanos ante la administración nacional.

Las comparaciones estadísticas sobre la seguridad son un aspecto clave para los responsables locales, quienes deben trabajar en políticas efectivas para garantizar el bienestar de los habitantes de Ceuta. La gestión de la seguridad ciudadana se vuelve un tema urgente a tratar en el ámbito político.