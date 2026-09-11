El Partido Popular de Ceuta ha alzado la voz en medio de la creciente inquietud por la posibilidad de una nueva invasión en la frontera. En este sentido, la formación política ha advertido sobre la falta de protocolos definidos en los colegios de la ciudad autónoma, especialmente ante la eventualidad de una situación similar a la ocurrida el pasado 30 de julio.

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El representante del PP, De los Santos, hizo hincapié en la necesidad de que los centros educativos cuenten con directrices claras sobre cómo actuar si se presentan circunstancias similares en el futuro. Su preocupación se origina en las recientes llamadas a un cruce masivo que han circulado en redes sociales, generando un clima de incertidumbre entre la población.

Además, De los Santos no solo se limitó a señalar la falta de preparación ante posibles entradas de inmigrantes, sino que también aprovechó para criticar al Gobierno por los bajos resultados obtenidos en las evaluaciones de PISA, responsabilizándolo de la situación actual en el ámbito educativo.

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El PP considera que es fundamental que exista un plan de acción que contemple tanto la seguridad de los estudiantes como la adecuada gestión de una crisis humanitaria que pudiera presentarse en las puertas de los colegios.

La falta de un protocolo claro no solo preocupa a los miembros del partido, sino también a los padres de los alumnos, que temen por la seguridad y el bienestar de sus hijos en un contexto de incertidumbre. La gestión de la frontera y las posibles crisis vinculadas a inmigración son temas que requieren una atención urgente y coordinada.

En este cuadro, el PP de Ceuta exige que se tomen las medidas pertinentes de forma inmediata y que se establezcan colaboraciones entre las diferentes instituciones para garantizar que la situación esté bajo control y que se protejan los derechos de todos los involucrados.