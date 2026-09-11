CCOO reclama el incremento del plus de vinculación para que el aumento de la bonificación a la seguridad social de las empresas tenga reflejo en las nóminas de trabajadoras y trabajadores.

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El sindicato recuerda que el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, recoge una modificación en el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, que amplía la bonificación a las cuotas de la Seguridad Social al 75%. Esta medida fue planteada por sindicatos, patronal, cámara y ciudad autónoma en el marco de la Mesa por el Diálogo Social de Ceuta.

Sin embargo, el sindicato advierte que esta medida no va a tener repercusión directa en las y los trabajadores a través del plus de vinculación. CCOO insiste en que es necesario que el aumento se refleje en el plus de vinculación, para que las personas trabajadoras vean que realmente repercute en sus nóminas, ya que de no ser así, solo se estaría incrementando el beneficio empresarial.

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En las reuniones de la Mesa por el Diálogo Social, se discutió la posibilidad de que si la bonificación a las empresas pasaba a ser del 75%, el plus de vinculación se incrementara hasta el 16%. CCOO considera inaceptable que no se produzca un incremento al menos proporcional al aumento en la bonificación obtenido por las empresas.

CCOO solicitó el pasado 3 de agosto la convocatoria urgente de la mesa por el Diálogo Social de Ceuta, solicitud que a fecha de hoy no ha sido atendida. El sindicato considera necesaria dicha reunión y solicita que se incluya en el orden del día la cuestión del plus de vinculación. Además, esperan que la patronal acuda con voluntad negociadora para acelerar la aplicación del porcentaje que se acuerde.

CCOO también ha manifestado su apoyo a la eliminación del apartado segundo del artículo 31, que condicionaba la aplicación de la bonificación a la vigencia de los Planes Integrales de Desarrollo de Ceuta y Melilla, permitiendo que dicha bonificación se aplique “sine die”. Asimismo, la eliminación de la exclusión del sector de construcción de edificios de la aplicación de la bonificación es vista como adecuada, aunque el sindicato opina que se debió consultar previamente con los sindicatos y la patronal.