CEUTA. La crisis política abierta tras la avalancha migratoria del pasado 30 de julio ha cobrado su primera víctima institucional. Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha presentado su dimisión este viernes tras salir a la luz que ocultó al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, avisos e intercambios de información remitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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La dimisión ha sido dada a conocer por el diputado Melchor León durante una entrevista en Antena 3, donde ha señalado que Sanz no comparte las declaraciones públicas realizadas por Pérez Triano para desvincularse del escándalo.

Revelaciones clave tras la desclasificación

El detonante ha sido la reciente desclasificación de documentos por parte de La Moncloa respecto a la gestión de la frontera los días previos a la entrada masiva:

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Conversaciones omitidas: Los informes revelan un intercambio de mensajes de WhatsApp y una llamada telefónica de 11 minutos entre un agente del CNI y Gonzalo Sanz los días 27, 28 y 29 de julio.

Los informes revelan un intercambio de mensajes de WhatsApp y una llamada telefónica de 11 minutos entre un agente del CNI y Gonzalo Sanz los días 27, 28 y 29 de julio. Falta de traslado oficial: El contenido de estas comunicaciones —que incluía advertencias sobre la situación en el perímetro fronterizo— nunca fue trasladado al delegado del Gobierno.

El contenido de estas comunicaciones —que incluía advertencias sobre la situación en el perímetro fronterizo— nunca fue trasladado al delegado del Gobierno. Defensa del delegado: Pérez Triano compareció de urgencia para negar su dimisión, sosteniendo que la Delegación no recibió formalmente la alerta y que la comunicación mantenida por su jefe de gabinete fue de carácter informal.

La falta de transmisión de esta información provocó una fractura interna insostenible entre el delegado y su jefe de equipo en las horas previas al anuncio del dimisión, en medio de tensiones manifestadas en el seno del PSOE ceutí.