La Casa del Rey y el Gobierno central trabajan en la preparación del primer viaje oficial de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta y Melilla. Desde Zarzuela han aclarado que el desplazamiento ya formaba parte de la planificación institucional de la Jefatura del Estado con anterioridad a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

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Compromiso institucional y coordinación militar

Aunque la agenda definitiva aún no cuenta con una fecha fijada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en el Congreso que la visita institucional se materializará en las próximas semanas con el objetivo de trasladar el respaldo del Estado a las dos ciudades autónomas:

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«Será la primera visita oficial de Felipe VI como rey a Ceuta y Melilla, un viaje comprometido que transmitirá el respaldo absoluto del Estado tras los acontecimientos de julio».

Reuniones de alto nivel

El anuncio de la visita coincide con una intensificación de la actividad institucional del monarca en torno a la seguridad en la zona: