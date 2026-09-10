La Casa del Rey y el Gobierno central trabajan en la preparación del primer viaje oficial de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta y Melilla. Desde Zarzuela han aclarado que el desplazamiento ya formaba parte de la planificación institucional de la Jefatura del Estado con anterioridad a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.
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Compromiso institucional y coordinación militar
Aunque la agenda definitiva aún no cuenta con una fecha fijada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en el Congreso que la visita institucional se materializará en las próximas semanas con el objetivo de trasladar el respaldo del Estado a las dos ciudades autónomas:
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«Será la primera visita oficial de Felipe VI como rey a Ceuta y Melilla, un viaje comprometido que transmitirá el respaldo absoluto del Estado tras los acontecimientos de julio».
Reuniones de alto nivel
El anuncio de la visita coincide con una intensificación de la actividad institucional del monarca en torno a la seguridad en la zona:
- Reunión con Defensa: Felipe VI se reunió el pasado martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y altos mandos militares para analizar de primera mano la situación defensiva y operativa en Ceuta.
- Precedente histórico: Este desplazamiento conjunto de los Reyes será el primero a ambas ciudades autónomas desde el inicio de su reinado, produciéndose casi dos décadas después de la histórica visita de Juan Carlos I y Doña Sofía en 2007.