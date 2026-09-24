Vox Ceuta ha compartido un mensaje del sindicato Solidaridad que califica de «desastre total» la situación en Ceuta para los trabajadores españoles.

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El sindicato ha expresado que la «invasión» de Ceuta está afectando gravemente a los trabajadores, quienes «no pueden más». Estas declaraciones han sido difundidas por la cuenta oficial de Vox Ceuta en sus redes sociales.

Publicación original de @gaceta_es: ver en redes sociales.

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