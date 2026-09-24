Vox Ceuta ha compartido en sus redes sociales un mensaje originalmente publicado por @solidaridad_esp. En el post, se afirma que «nada de lo que os cuenten se acerca a la realidad» refiriéndose a la situación en las calles de Ceuta.

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El contenido difundido por Vox Ceuta incluye un video cuya temática aún se desconoce. Este gesto resalta el interés del partido en este tipo de mensajes.

Publicación original de @solidaridad_esp: ver en redes sociales.

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