Fatima H. Hossain, presidenta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), ha intervenido en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER para comentar la situación de los menores migrantes en Ceuta.

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En el próximo Pleno, el MDyC cuestionará al Ejecutivo local sobre las medidas adoptadas para garantizar la atención y protección de este colectivo vulnerable.

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