MDyC Ceuta ha destacado que el reciente despliegue de recursos en la frontera de Ceuta es inusual en comparación con los días previos al 30 y 31 de julio.

Lee tambien: Abascal critica al PP de Ceuta por declaración non grata

En una intervención en la Cadena SER, se abordó la situación migratoria y otras preocupaciones que, según la portavoz, los ceutíes todavía tienen, recalcando que los problemas no desaparecieron el 30 de julio.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: PP critica postura de Marlaska sobre seguridad en Ceuta