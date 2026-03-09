La ciudad autónoma ha vivido una nueva jornada de ilusión con la celebración del tradicional sorteo benéfico de la Cruz Roja. Este evento diario, que cuenta con una gran tradición entre los ceutíes, vuelve a poner en juego el compromiso social de los participantes con la labor humanitaria que realiza la institución en la región.
El número que ha resultado agraciado en el sorteo correspondiente a hoy, lunes 9 de marzo de 2026, es el 422, conocido popularmente por el nombre de «Los Patos».
Este sorteo se ha consolidado como un referente en Ceuta, no solo por la expectación que genera, sino por el fin solidario que persigue. La recaudación obtenida a través de la venta de boletos es fundamental para financiar los proyectos de ayuda social, la atención a los colectivos más vulnerables y los servicios de emergencia que Cruz Roja presta de manera continua en la ciudad.
Histórico de resultados recientes
Para aquellos ciudadanos que deseen comprobar si sus boletos de jornadas anteriores han sido premiados, se detalla a continuación el histórico de los resultados registrados recientemente:
|Fecha
|Nombre popular
|Número
|09/03/2026
|Los Patos
|422
|07/03/2026
|Los Civiles
|655
|06/03/2026
|La Pelea
|265
|05/03/2026
|La Casa
|064
|04/03/2026
|El Carbón
|141
|03/03/2026
|Los Bombos
|388
|02/03/2026
|La Mudanza
|569
|28/02/2026
|El Fraile
|867
|27/02/2026
|El Cañón
|625
|26/02/2026
|Los Tacones
|444
|25/02/2026
|El Pavo
|495
|24/02/2026
|La Uva
|415
|23/02/2026
|El Rosario
|568
|21/02/2026
|El Cartucho
|850
|19/02/2026
|El Garrote
|334
|18/02/2026
|España
|820
|17/02/2026
|El Gato
|075
|16/02/2026
|La Campana
|840
|14/02/2026
|El Fuego
|035
|13/02/2026
|El Retrete
|800
|12/02/2026
|El Caballo
|431
|11/02/2026
|La Dama
|408
|10/02/2026
|El Cañón
|325
|09/02/2026
|El Mundo
|947
|07/02/2026
|El Palomo
|592
|06/02/2026
|La Zanahoria
|257
|05/02/2026
|El Avión
|989
|04/02/2026
|La Mudanza
|269
|03/02/2026
|La Cama
|604
|02/02/2026
|El Niño
|903
La organización recuerda a todos los participantes que los premios deben ser reclamados en los puntos de venta oficiales dentro de los plazos establecidos, contribuyendo así con su participación a seguir haciendo posible la importante labor humanitaria de Cruz Roja en Ceuta.