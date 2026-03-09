La ciudad autónoma ha vivido una nueva jornada de ilusión con la celebración del tradicional sorteo benéfico de la Cruz Roja. Este evento diario, que cuenta con una gran tradición entre los ceutíes, vuelve a poner en juego el compromiso social de los participantes con la labor humanitaria que realiza la institución en la región.

El número que ha resultado agraciado en el sorteo correspondiente a hoy, lunes 9 de marzo de 2026, es el 422, conocido popularmente por el nombre de «Los Patos».

Este sorteo se ha consolidado como un referente en Ceuta, no solo por la expectación que genera, sino por el fin solidario que persigue. La recaudación obtenida a través de la venta de boletos es fundamental para financiar los proyectos de ayuda social, la atención a los colectivos más vulnerables y los servicios de emergencia que Cruz Roja presta de manera continua en la ciudad.

Histórico de resultados recientes

Para aquellos ciudadanos que deseen comprobar si sus boletos de jornadas anteriores han sido premiados, se detalla a continuación el histórico de los resultados registrados recientemente:

Fecha Nombre popular Número 09/03/2026 Los Patos 422 07/03/2026 Los Civiles 655 06/03/2026 La Pelea 265 05/03/2026 La Casa 064 04/03/2026 El Carbón 141 03/03/2026 Los Bombos 388 02/03/2026 La Mudanza 569 28/02/2026 El Fraile 867 27/02/2026 El Cañón 625 26/02/2026 Los Tacones 444 25/02/2026 El Pavo 495 24/02/2026 La Uva 415 23/02/2026 El Rosario 568 21/02/2026 El Cartucho 850 19/02/2026 El Garrote 334 18/02/2026 España 820 17/02/2026 El Gato 075 16/02/2026 La Campana 840 14/02/2026 El Fuego 035 13/02/2026 El Retrete 800 12/02/2026 El Caballo 431 11/02/2026 La Dama 408 10/02/2026 El Cañón 325 09/02/2026 El Mundo 947 07/02/2026 El Palomo 592 06/02/2026 La Zanahoria 257 05/02/2026 El Avión 989 04/02/2026 La Mudanza 269 03/02/2026 La Cama 604 02/02/2026 El Niño 903

La organización recuerda a todos los participantes que los premios deben ser reclamados en los puntos de venta oficiales dentro de los plazos establecidos, contribuyendo así con su participación a seguir haciendo posible la importante labor humanitaria de Cruz Roja en Ceuta.