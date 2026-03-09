La concursante denuncia manotazos y escupitajos por parte de ‘La Marrash’ durante la presentación del programa, criticando la pasividad de la organización ante la violencia.

Apenas unos días antes de su estreno oficial en internet, previsto para el 15 de marzo, el reality La cárcel de Los Gemelos se enfrenta a una grave crisis interna. Aída Nízar ha anunciado su salida definitiva del proyecto tras sufrir una agresión física durante la jornada de presentación de los participantes, donde coincidió con Triana Sánchez, conocida como ‘La Marrash’.

Una escalada de violencia en el plató

La tensión entre ambas, que ya habían protagonizado sonados enfrentamientos en redes sociales, estalló nada más encontrarse en el plató. Según los hechos denunciados, la situación derivó rápidamente en una agresión en la que ‘La Marrash’ intentó propinar manotazos a Nízar, además de escupirle y lanzarle agua. Todo el altercado ocurrió en presencia de los organizadores del formato, Daniel y Carlos Ramos (‘Los Gemelos’), cuya intervención fue calificada de insuficiente por la propia Nízar.

El intercambio de insultos alcanzó niveles extremos por ambas partes, con descalificaciones personales que fueron el preludio del contacto físico. Ante la imposibilidad de garantizar un entorno seguro, Aída Nízar ha decidido romper su vínculo con el programa de forma irrevocable.

Incumplimiento de contrato y falta de seguridad

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la televisiva ha sido tajante al justificar su abandono: «Ante los graves hechos ocurridos hoy en el plató, comunico que no continuaré formando parte de este proyecto. No voy a ser encarcelada porque no convivo con maltratadoras que tienen que pegar para hacerse escuchar».

Nízar ha señalado además el incumplimiento de una cláusula contractual explícita que la facultaba para abandonar el concurso en caso de sufrir agresiones físicas. «Se han producido escupitajos y conductas agresivas absolutamente inaceptables, sin que quienes tenían la responsabilidad de velar por mi seguridad hayan impedido que se produjeran», ha sentenciado, cargando directamente contra la gestión de seguridad de los hermanos Ramos.

Esta baja se suma a la lista de salidas previas del reality, que cuenta con nombres confirmados como Frank Cuesta, Labrador o Dakota Tárraga, dejando en entredicho la estabilidad del proyecto antes incluso de su lanzamiento.