David Morales, fundador de la empresa de seguridad gaditana UC Global y principal acusado de espiar al fundador de WikiLeaks durante su estancia en la Embajada de Ecuador, ha muerto a pocos meses de sentarse en el banquillo. El fallecimiento, confirmado este fin de semana por la propia compañía a través de sus redes profesionales, supone un giro drástico en uno de los procedimientos judiciales más mediáticos de la Audiencia Nacional.

El fin de la responsabilidad penal del principal investigado

La muerte de Morales conlleva, por imperativo legal, la extinción de su responsabilidad penal. El magistrado Santiago Pedraz deberá archivar las actuaciones contra él, aunque el juicio oral —abierto desde el año pasado— seguirá adelante para el otro procesado en la causa:

David Morales se enfrentaba a una solicitud de por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas. El segundo acusado: Michel Wallemacq, responsable de operaciones de la empresa, continúa imputado con una petición fiscal de tres años y medio de prisión.

Una trama de espionaje en el corazón de la embajada

La investigación judicial se centra en el periodo comprendido entre 2015 y 2018, cuando UC Global estaba a cargo de la seguridad de la legación diplomática ecuatoriana en Londres. Según las pesquisas de la Audiencia Nacional:

La empresa habría instalado cámaras y micrófonos ocultos para grabar de forma sistemática las reuniones de Assange. Se sospecha que se interceptaron conversaciones confidenciales entre el activista australiano y su equipo de abogados, así como con sus familiares. El procedimiento trataba de determinar si esa información fue vendida o facilitada a servicios de inteligencia extranjeros, especialmente de Estados Unidos.

La empresa reivindica el legado del fallecido

En un comunicado oficial, UC Global ha evitado hacer mención directa a las acusaciones judiciales y ha preferido destacar la figura de Morales como un «profesional que impulsó una organización de relevancia internacional». La compañía ha pedido respeto para su memoria y su familia, subrayando su compromiso y los valores con los que lideró proyectos en distintos países.

Con la desaparición del actor clave en la supuesta entrega de información confidencial, el caso Assange en España pierde a su principal protagonista justo antes de que se determinara la veracidad de unas acusaciones que han dado la vuelta al mundo.