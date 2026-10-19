BRUSELAS / VALENCIA — La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado este lunes un mensaje contundente dirigido a todos los empleados de las zonas azotadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, instándoles a priorizar su seguridad y a no acudir a sus centros de trabajo si no se dan las condiciones óptimas.
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Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco), la ministra ha advertido sobre los «gravísimos problemas» que está provocando el temporal en el litoral valenciano.
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Claves del llamamiento y cobertura legal
- Llamamiento a la prudencia: «Hago un llamamiento para que las personas trabajadoras no corran riesgos. Por favor, que nadie acuda a su puesto de trabajo si no se dan las condiciones», ha reclamado Díaz con firmeza, insistiendo en evitar cualquier situación de peligro en los desplazamientos.
- Resguardo jurídico: La titular de Trabajo ha recordado que el ordenamiento vigente cuenta con los mecanismos necesarios para proteger a los empleados ante catástrofes naturales, garantizando que «existen los elementos jurídicos y laborales para que nadie tenga accidentes ni sufra consecuencias en su puesto de trabajo» si decide no asistir debido a la emergencia climática.
- El marco de los permisos climáticos: Esta protección se ampara en los permisos climáticos, una medida aprobada en noviembre de 2024 a raíz de los estragos de la anterior DANA. Dicha normativa contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días en supuestos tasados: cuando la alerta impida el acceso al centro, existan prohibiciones o restricciones de movilidad decretadas por las autoridades, o se detecte una situación de riesgo grave e inminente para la integridad física del trabajador.
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