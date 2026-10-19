BRUSELAS / VALENCIA — La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado este lunes un mensaje contundente dirigido a todos los empleados de las zonas azotadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, instándoles a priorizar su seguridad y a no acudir a sus centros de trabajo si no se dan las condiciones óptimas.

Lee tambien: García-Page tilda de «monumento a la incoherencia» que Yolanda Díaz aliente protestas contra el Gobierno del que forma parte

Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco), la ministra ha advertido sobre los «gravísimos problemas» que está provocando el temporal en el litoral valenciano.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Claves del llamamiento y cobertura legal

Llamamiento a la prudencia: «Hago un llamamiento para que las personas trabajadoras no corran riesgos. Por favor, que nadie acuda a su puesto de trabajo si no se dan las condiciones», ha reclamado Díaz con firmeza, insistiendo en evitar cualquier situación de peligro en los desplazamientos.

«Hago un llamamiento para que las personas trabajadoras no corran riesgos. Por favor, que nadie acuda a su puesto de trabajo si no se dan las condiciones», ha reclamado Díaz con firmeza, insistiendo en evitar cualquier situación de peligro en los desplazamientos. Resguardo jurídico: La titular de Trabajo ha recordado que el ordenamiento vigente cuenta con los mecanismos necesarios para proteger a los empleados ante catástrofes naturales, garantizando que «existen los elementos jurídicos y laborales para que nadie tenga accidentes ni sufra consecuencias en su puesto de trabajo» si decide no asistir debido a la emergencia climática.

La titular de Trabajo ha recordado que el ordenamiento vigente cuenta con los mecanismos necesarios para proteger a los empleados ante catástrofes naturales, garantizando que «existen los elementos jurídicos y laborales para que nadie tenga accidentes ni sufra consecuencias en su puesto de trabajo» si decide no asistir debido a la emergencia climática. El marco de los permisos climáticos: Esta protección se ampara en los permisos climáticos, una medida aprobada en noviembre de 2024 a raíz de los estragos de la anterior DANA. Dicha normativa contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días en supuestos tasados: cuando la alerta impida el acceso al centro, existan prohibiciones o restricciones de movilidad decretadas por las autoridades, o se detecte una situación de riesgo grave e inminente para la integridad física del trabajador.

Lee tambien: Yolanda Díaz llama a movilizarse contra el Gobierno del que forma parte