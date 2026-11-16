La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes la retirada de su candidatura para presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a escasas horas de celebrarse la votación definitiva. Con esta renuncia, la dirigente española desiste de disputar la dirección general al actual responsable del organismo, Gilbert Houngbo, descartando así convertirse en la primera mujer y la primera representante española en encabezar la agencia especializada de Naciones Unidas.

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A través de un comunicado difundido en la red social Bluesky, Díaz ha justificado su decisión ante la imposibilidad aritmética de reunir los apoyos necesarios para prosperar en el proceso electoral. La vicepresidenta ha acompañado su renuncia de un duro alegato contra la gobernanza de la dirección saliente, a la que acusa de haber sumido a la institución en la «mayor crisis financiera y de gestión de su historia» y de haber vulnerado los principios básicos del diálogo social y los derechos laborales de su propia plantilla.

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Críticas a los pactos de cúpula y defensa de la unidad sindical

En su balance sobre el desarrollo de la campaña internacional, la ministra de Trabajo ha señalado directamente las maniobras internas en el seno de los órganos de representación laboral. Díaz ha denunciado que la dirección continuista ofreció el puesto de número dos de la organización a la administración estadounidense de Donald Trump, asegurando que dicha gestión ha contado con el respaldo de la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la portavocía del Grupo de los Trabajadores en contra del criterio mayoritario de las bases sindicales.

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La dirigente española sostuvo que a gran parte del movimiento sindical internacional se le ha coartado la libertad de voto para imponer la continuidad de Houngbo. Bajo este argumento, Díaz enmarcó su retirada en una decisión de responsabilidad institucional para evitar una fractura interna en el bloque de los trabajadores, señalando que su obligación en el contexto global actual es dar un paso al lado para preservar la cohesión del sindicalismo.

Cierre de la apuesta internacional en la recta final del mandato

La renuncia frustra el principal proyecto de proyección exterior impulsado por la vicepresidenta segunda en el tramo final de la legislatura española, tras haber decidido previamente no concurrir en las listas electorales a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Díaz destacó que su proyecto había logrado sumar apoyos significativos bajo la premisa de recuperar el papel de la OIT como garante de la justicia social, pero reconoció que las dinámicas internas del organismo han bloqueado cualquier alternativa de cambio.

Con este desenlace, Gilbert Houngbo queda despejado en el camino hacia la reelección al frente de la organización internacional con sede en Ginebra, mientras Yolanda Díaz cierra su etapa de aspiración diplomática reivindicando una acción sindical vinculada a los centros de trabajo y alejada de las estructuras burocráticas.