El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado su preocupación por las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que según él, parecen encaminadas a forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia. En una entrevista con Bloomberg, Zelenski ha señalado medidas como el acuerdo para la compra de diésel ruso y las restricciones a la ayuda militar a Kiev como indicativos de esta presión.

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Zelenski ha destacado que Estados Unidos envía actualmente solo doce misiles Patriot al mes a Ucrania, una cantidad significativamente menor a la enviada por el anterior presidente, Joe Biden. «Hemos pagado por esas armas», ha afirmado, subrayando que parte de las entregas ya están autorizadas, pero el resto no, y no se trata de una cuestión técnica.

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Críticas a las limitaciones de Starlink

El mandatario ucraniano también ha criticado las limitaciones del sistema de comunicación por satélite Starlink, que deja de funcionar a velocidades superiores a 161 kilómetros por hora, afectando el funcionamiento de los misiles ucranianos y los interceptores defensivos frente a drones rusos. Zelenski ha planteado a Washington que podrían dejar de atacar las refinerías rusas si se acelera la entrega de misiles Patriot para proteger las infraestructuras ucranianas.

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En su mensaje vespertino diario, Zelenski ha asegurado que Ucrania ha logrado recuperar territorio en el frente del este, mencionando localidades como Dobropillia, Kostiantinivka y Velikomijailivka, que ahora están bajo control ucraniano. Además, ha afirmado que sus tropas están destruyendo fuerzas rusas a 20 kilómetros de Zaporiyia.

Respuesta de Trump a las acusaciones

Por su parte, Donald Trump ha respondido a las acusaciones de Zelenski en redes sociales, afirmando que el presidente ucraniano «no quiere acabar esta guerra» debido al apoyo financiero de Europa y el anterior gobierno estadounidense. Trump ha argumentado que Zelenski pudo haber conseguido un mejor acuerdo hace dos años y ha defendido su decisión de no firmar nuevas sanciones contra Rusia para no alejarla de la mesa de negociación.

Trump ha subrayado que se están haciendo grandes avances en las negociaciones para el intercambio de prisioneros y ha insistido en el «grave daño» que los ataques ucranianos contra las refinerías rusas estarían causando, también en Estados Unidos, afectando a agricultores, rancheros y empresas.