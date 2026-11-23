El presidente de Estados Unidos ha aplaudido la decisión de la junta directiva del fabricante de chips de restituir a su cofundador tras haber hablado «directa e indirectamente» con el consejo, al tiempo que ha pedido mantener la investigación interna sobre los controles de exportación.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este lunes el regreso de Jensen Huang como presidente y consejero delegado de Nvidia, asegurando que el Gobierno estadounidense no tiene motivos para considerar que su reincorporación represente un riesgo para la seguridad nacional.

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A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social y en declaraciones posteriores en CNBC, Trump calificó la decisión unánime del consejo de administración de «correcta y apropiada» y afirmó haber hablado «directa e indirectamente» con la junta para convencerla de devolverle el puesto, once días después de su dimisión en medio de la polémica por su relación extramatrimonial con Alice Huang y las sospechas en torno a posibles filtraciones o el desvío de chips avanzados hacia China.

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En su publicación, el mandatario sostuvo que el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha confirmado que la Administración no cuenta con pruebas de que Huang haya cometido conductas ilegales. Asimismo, definió al directivo como un «gran patriota» y un «tesoro nacional», y argumentó que su liderazgo es necesario para garantizar el éxito y la prosperidad tanto de Nvidia como de la economía estadounidense, advirtiendo que perderlo habría supuesto una amenaza mayor.

Pese a respaldar abiertamente su vuelta al frente de la compañía, Trump señaló que Nvidia debe continuar con su investigación interna sobre el cumplimiento de las normas estadounidenses de control de exportaciones para asegurar que respeta sus obligaciones legales y protege la seguridad nacional. Su postura llega en medio de un intenso debate en Washington sobre el acceso de Pekín a semiconductores de inteligencia artificial de alta gama y de las presiones legislativas para que Huang comparezca ante el Congreso, mientras que desde el Ejecutivo figuras como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han insistido en la necesidad de esclarecer las ventas internacionales de los chips más avanzados de la firma.