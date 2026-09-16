El Gobierno de España ha puesto en marcha una medida que contempla un paquete de avales por valor de 50 millones de euros dirigido a apoyar a las empresas y autónomos de Ceuta.

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Este impulso financiero tiene como objetivo primordial facilitar el acceso a financiación destinada a mejorar la liquidez, el capital circulante y las inversiones en la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio.

La decisión se enmarca en un esfuerzo por reactivar la economía local y apoyar a los sectores más afectados por los recientes incidentes, brindando una herramienta necesaria para afrontar los desafíos actuales.

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Con esta iniciativa, se espera que las empresas ceutíes puedan obtener los recursos necesarios para mantener su actividad y promover el crecimiento en un ambiente económico que ha mostrado signos de vulnerabilidad.

Los avales se presentan como una solución viable y de rápida implementación para dotar de mayor solvencia a los negocios locales, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial de la región.

Además, esta acción forma parte de un compromiso más amplio del Gobierno para asegurar la estabilidad económica en Ceuta y fomentar un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo empresarial.