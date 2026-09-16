Riad afirma que el aparato fue destruido antes de entrar en el espacio aéreo de la ciudad santa y acusa a los rebeldes yemeníes de intentar “aterrorizar a los peregrinos”

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Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí han asegurado haber frustrado este miércoles un ataque con dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen contra La Meca, uno de los principales centros espirituales del islam.

Según el portavoz militar saudí, Turki al Maliki, los sistemas de Defensa interceptaron y destruyeron “un dron hostil” antes de que pudiera entrar en el espacio aéreo de la ciudad santa.

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Las autoridades saudíes han acusado a los hutíes de buscar con esta acción “aterrorizar a los peregrinos que visitan la Mezquita Sagrada” y afectar a “los sentimientos de millones de musulmanes”.

Riad ha advertido además de que adoptará “las medidas necesarias y disuasorias” frente a la milicia yemení, que mantiene desde hace años un conflicto abierto con el Gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y cuenta con el respaldo de Irán.

Los hutíes niegan el ataque contra La Meca

El movimiento rebelde hutí, conocido también como Ansarullah, ha rechazado las acusaciones saudíes y ha calificado la denuncia como “una mentira reiterada”.

Dirigentes del grupo han negado que exista una intención de atacar La Meca y han asegurado que las acusaciones forman parte de una narrativa utilizada anteriormente por Riad.

No obstante, los hutíes sí han confirmado haber llevado a cabo operaciones militares contra objetivos saudíes en los últimos días, entre ellas el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones del país vecino.

Nueva escalada entre Arabia Saudí y los hutíes

El anuncio saudí llega después de que el Consejo de Ministros del reino afirmara que mantiene su “derecho legítimo” a defenderse de los ataques procedentes de Yemen.

Los hutíes aseguraron recientemente haber lanzado “decenas de misiles y drones” contra la base aérea Rey Khalid, situada en Khamis Mushait, además de amenazar con continuar sus acciones hasta que Arabia Saudí detenga sus operaciones militares en Yemen.

Arabia Saudí interviene en la guerra yemení desde 2015 al frente de una coalición internacional que apoya al Gobierno reconocido por Naciones Unidas. Tras más de una década de conflicto, los hutíes mantienen el control de amplias zonas del país, incluida la capital, Saná.