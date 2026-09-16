Las redes de tráfico de personas han intensificado su actividad en Ceuta tras las entradas de julio, ofreciendo cruces hacia la Península que alcanzan tarifas de hasta 10.000 euros. Agentes de la Guardia Civil advierten de la presencia de organizaciones consolidadas que emplean desde embarcaciones neumáticas hasta planeadoras de gran potencia.

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Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han diversificado sus operaciones en Ceuta para explotar el traslado irregular de personas hacia el continente. Según testimonios de agentes del instituto armado, la alta presencia de migrantes en la ciudad autónoma tras los sucesos de julio ha convertido este negocio en una actividad más rentable que el propio narcotráfico, apoyada en infraestructuras asentadas a ambos lados del Estrecho y con ramificaciones en la bahía de Algeciras.

Las tarifas de las redes varían en función de la logística empleada. Los operativos de menor escala utilizan furgonetas para trasladar embarcaciones hinchables dotadas con motores de 60 caballos desde playas locales, cobrando importes cercanos a los 7.000 euros por trayecto en noches de escasa visibilidad o mal tiempo. Por su parte, las organizaciones de mayor envergadura fijan precios entre los 8.000 y los 10.000 euros mediante el uso de embarcaciones rápidas provistas de hasta tres motores de 150 caballos para asegurar el cruce hacia las costas andaluzas o puntos más distantes como Galicia.

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El contacto entre los migrantes y los integrantes de la trama se realiza habitualmente a través de redes sociales e intermediarios. Testimonios recogidos en la ciudad confirman que muchos de los afectados buscan reunirse con familiares que ya residen en suelo europeo. Entre las zonas de la costa ceutí con mayor actividad de estas redes destaca la playa de San Amaro, dada su proximidad geográfica y particular orografía.

Guardias civiles en activo y retirados señalan la reincidencia de los implicados debida a la brevedad de las penas establecidas en el Código Penal, el cual exige probar un peligro directo para la vida de los ocupantes para aplicar sanciones de gravedad. No obstante, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas investigaciones para desarrollar una intervención de calado contra los grupos organizados que operan en la ciudad autónoma, en paralelo a los controles sobre la contratación irregular de personas en situación administrativa indeterminada.