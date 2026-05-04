Madrid — El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha comparecido ante el Tribunal Supremo para defender su inocencia frente a las acusaciones de corrupción y ha cargado con dureza contra el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una declaración tajante, el exdirigente socialista ha asegurado que las sospechas sobre sus ingresos carecen de fundamento: «No van a encontrar nada», ha afirmado de forma rotunda.

Ábalos ha aprovechado su comparecencia para exigir «rigor» en el análisis del informe de la UCO, el cual concluye con un cuadro que detalla las cantidades de dinero en efectivo que se le atribuyen en la causa. El exministro ha querido minimizar el alcance de dichas investigaciones financieras, asegurando que la acusación es desproporcionada en comparación con las cifras de las que se habla en los medios y por parte de otros investigados.

La réplica de Ábalos: «Me sale a 500 euros al mes»

El núcleo de la defensa del exministro se ha centrado en rebatir la procedencia y la cuantía del dinero bajo sospecha:

Origen en mensajes de texto: Ábalos ha subrayado que los 94.800 euros en efectivo de origen presuntamente desconocido que se le atribuyen son «toda la prueba» en su contra. Además, ha recalcado que estas cifras «están todas sacadas de los whatsapps de Koldo García [su exasesor], de ninguna otra parte».

Ábalos ha subrayado que los de origen presuntamente desconocido que se le atribuyen son «toda la prueba» en su contra. Además, ha recalcado que estas cifras «están todas sacadas de los whatsapps de Koldo García [su exasesor], de ninguna otra parte». Desmentido de las grandes cifras: Frente a las declaraciones de otros implicados, como el empresario Víctor de Aldama, que le han señalado por recibir comisiones millonarias, Ábalos se ha mostrado irónico: «Cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero».

Frente a las declaraciones de otros implicados, como el empresario Víctor de Aldama, que le han señalado por recibir comisiones millonarias, Ábalos se ha mostrado irónico: «Cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero». El cálculo del exministro: El exdirigente ha explicado que, tras hacer sus propias cuentas sobre los últimos diez años, la cifra real le sale «bastante menor» que los 94.000 euros señalados.

«De tanto dinero, ¿94.000 euros sacados de los whatsapps de Koldo? ¿Eso es lo que me han encontrado en 10 años?», se preguntó Ábalos.

Haciendo uso de la ironía, el exministro desglosó la cantidad para restarle gravedad al caso, asegurando que el supuesto beneficio obtenido por el «gran caso de corrupción de las mascarillas» equivaldría a una media de 500 euros al mes.

«Se pueden empeñar»

Ábalos ha concluido su intervención mostrando total tranquilidad respecto a los rastreos de su patrimonio. Ha recordado que su gestión abarcó áreas de gran volumen económico, como la obra pública o el rescate de Air Europa, y que a pesar de las exhaustivas investigaciones no se ha hallado rastro de grandes fortunas a su nombre.

«Me han encontrado 94.000 porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No van a encontrarme nada», sentenció el exministro ante el tribunal.