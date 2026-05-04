Una incidencia técnica en el avión oficial que trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Armenia ha obligado a la aeronave a desviarse y aterrizar en Turquía. El jefe del Ejecutivo viajaba para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) cuando se produjo el contratiempo.
Desvío a Ankara y activación del protocolo
El Airbus A310 en el que viajaban Sánchez y el resto de la delegación española despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) poco antes de las 16:00 horas del domingo. Su destino original era Ereván, la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes europeos.
Sin embargo, a mitad del trayecto se detectó un fallo técnico. Fuentes gubernamentales han confirmado a la Agencia EFE que se trata de una avería a la que «restan importancia», pero que obligó a activar el protocolo de seguridad y a tomar tierra en el aeropuerto de Ankara.
- Estado de la delegación: Tanto el presidente como el resto de sus acompañantes se encuentran en perfecto estado.
- Plan de viaje: El presidente pasará la noche en la capital turca y reanudará el vuelo hacia Armenia a primera hora de este lunes, una vez solventado el problema técnico.
Sin cambios drásticos en la agenda
A pesar del imprevisto, Moncloa mantiene la participación de Sánchez en la cumbre. Se espera que el presidente aterrice en Ereván a las 8:15 horas (hora peninsular española), justo a tiempo para el inicio del foro. Al término de esta octava cumbre de la Comunidad Política Europea, Sánchez regresará a Madrid este mismo lunes.
La Cumbre de la CPE: Este foro reúne a los 27 Estados miembros de la Unión Europea junto a una veintena de países del continente que no forman parte del club comunitario, con el objetivo de abordar la seguridad, la estabilidad y la cooperación regional.
Antecedentes recientes
Este no es el primer contratiempo que sufre el presidente del Gobierno con la flota oficial. El último incidente relevante tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, cuando el avión Falcon en el que volaba hacia París para asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania sufrió una avería en pleno vuelo. En aquella ocasión, la aeronave tuvo que dar la vuelta a mitad de camino y regresar a España, lo que obligó a Sánchez a intervenir en el encuentro de forma telemática.