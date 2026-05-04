Una incidencia técnica en el avión oficial que trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Armenia ha obligado a la aeronave a desviarse y aterrizar en Turquía. El jefe del Ejecutivo viajaba para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) cuando se produjo el contratiempo.

Desvío a Ankara y activación del protocolo

El Airbus A310 en el que viajaban Sánchez y el resto de la delegación española despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) poco antes de las 16:00 horas del domingo. Su destino original era Ereván, la capital de Armenia, donde este lunes se reúnen casi medio centenar de líderes europeos.

Sin embargo, a mitad del trayecto se detectó un fallo técnico. Fuentes gubernamentales han confirmado a la Agencia EFE que se trata de una avería a la que «restan importancia», pero que obligó a activar el protocolo de seguridad y a tomar tierra en el aeropuerto de Ankara.

Estado de la delegación: Tanto el presidente como el resto de sus acompañantes se encuentran en perfecto estado.

Tanto el presidente como el resto de sus acompañantes se encuentran en perfecto estado. Plan de viaje: El presidente pasará la noche en la capital turca y reanudará el vuelo hacia Armenia a primera hora de este lunes, una vez solventado el problema técnico.

Sin cambios drásticos en la agenda

A pesar del imprevisto, Moncloa mantiene la participación de Sánchez en la cumbre. Se espera que el presidente aterrice en Ereván a las 8:15 horas (hora peninsular española), justo a tiempo para el inicio del foro. Al término de esta octava cumbre de la Comunidad Política Europea, Sánchez regresará a Madrid este mismo lunes.

La Cumbre de la CPE: Este foro reúne a los 27 Estados miembros de la Unión Europea junto a una veintena de países del continente que no forman parte del club comunitario, con el objetivo de abordar la seguridad, la estabilidad y la cooperación regional.

Antecedentes recientes

Este no es el primer contratiempo que sufre el presidente del Gobierno con la flota oficial. El último incidente relevante tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, cuando el avión Falcon en el que volaba hacia París para asistir a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania sufrió una avería en pleno vuelo. En aquella ocasión, la aeronave tuvo que dar la vuelta a mitad de camino y regresar a España, lo que obligó a Sánchez a intervenir en el encuentro de forma telemática.