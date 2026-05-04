El empresario Víctor de Aldama ha dado un golpe de efecto en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo al presentar el acta de una grabación que compromete gravemente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García. En el audio, ambos conversan sobre el reparto de una comisión de cinco millones de euros por la venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, ha solicitado formalmente a los magistrados la «reproducción» de esta cinta en el juicio oral por su «singular importancia para acreditar la veracidad» de la declaración que el empresario prestó la semana pasada. La defensa recalca que la prueba ya forma parte de la causa y que su autenticidad está acreditada.

«¿Cinco kilos?»: El contenido del audio intervenido

La grabación fue realizada por el propio Koldo García el 9 de abril de 2019 y forma parte del material intervenido por la Guardia Civil. En ella, el exasesor aborda con Ábalos una oferta de 250 millones de euros presentada por Aldama —en alianza con un fondo de Hong Kong— para adquirir seis inmuebles del complejo de la SEPI entre las calles Velázquez y María de Molina en Madrid.

El diálogo transcrito en el escrito remitido al Supremo revela el siguiente intercambio:

Koldo García: «¿Te acuerdas de lo que hablamos de SEPI… la oferta de 250 que vinieron? Si se ejecuta eso…».

«¿Te acuerdas de lo que hablamos de SEPI… la oferta de 250 que vinieron? Si se ejecuta eso…». José Luis Ábalos: «Pero, ¿eso ya se ha reunido?».

«Pero, ¿eso ya se ha reunido?». Koldo: «Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta (…) Si se ejecuta eso, a él [Víctor de Aldama] le generan un montante de 5 [millones]».

«Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta (…) Si se ejecuta eso, a él [Víctor de Aldama] le generan un montante de 5 [millones]». Ábalos: «¿Cinco kilos?».

«¿Cinco kilos?». Koldo: «Sí, a ti te corresponden (…) porque tiene que repartir».

La Guardia Civil señala en sus informes que justo en el momento en que Koldo concreta la cifra exacta que le correspondería al entonces ministro de Transportes, el audio se vuelve «ininteligible», a lo que Ábalos responde con un «Um…».

A continuación, Koldo insiste a Ábalos en que, mientras se concreta esa operación, es necesario adjudicarle algún contrato a Aldama «aunque sea para cubrir algunos gastos mínimos que tiene», y avanza su intención de hablar con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que «a Víctor le den algo».

Una oferta formal que desmiente la versión de Hacienda

Esta nueva prueba documental contradice la versión ofrecida en su día por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien negó rotundamente en el Senado que Aldama hubiera presentado oferta alguna por el codiciado complejo inmobiliario conocido como Campos Velázquez.

Sin embargo, los registros demuestran que Aldama presentó una propuesta formal el 5 de noviembre de 2018 y que el 25 de marzo de 2019 el presidente de Sepides, Antonio Cervera, confirmó por escrito que se estaba analizando. Poco después, el 24 de abril de 2019, Aldama ya tenía firmada una oferta no vinculante con el fondo Platinum Real Estate de Hong Kong por 201 millones de euros (sin IVA) para la compra de la sede, un documento que fue remitido a la SEPI para su estudio. Aunque la operación no llegó a completarse, fuentes cercanas al empresario aseguran que se trabajó en ella durante meses en plena coordinación con el grupo estatal.

Gestiones con Venezuela y el jefe de gabinete de Montero

La cinta aportada al Tribunal Supremo también recoge otros movimientos de la trama. En la misma conversación, Koldo García plantea a Ábalos mediar para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable por teléfono con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para agradecerle su apoyo a los españoles en el país.

Por esta gestión, Koldo vuelve a sugerir el cobro de comisiones: asegura a Ábalos que le correspondería medio millón de euros a través de la petrolera Citgo y vuelve a situar a Aldama como el intermediario clave.

Asimismo, Koldo destaca en la grabación la colaboración de Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, de quien dice que «trabaja en el partido» y es «uno de gafas muy majo». Se trata del mismo cargo al que Aldama atribuye en su confesión haber entregado un sobre con 15.000 euros a cambio de gestiones para aplazar una deuda fiscal de su inmobiliaria.