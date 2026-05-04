El ministro de Justicia asegura que nunca ha hablado con el empresario y exige ante los tribunales una rectificación inmediata de sus acusaciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha interpuesto una demanda contra el empresario Víctor de Aldama —señalado como presunto conseguidor del caso Koldo— por vulnerar su derecho al honor. La acción judicial responde a las declaraciones realizadas por Aldama en televisión y redes sociales, donde afirmó que el ministro intentó sobornarle y «comprar su silencio».

La denuncia se presentó el pasado jueves ante la sección civil del Tribunal de Instancia de Madrid, en pleno desarrollo del juicio de la trama de las mascarillas, en el que se interroga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Bolaños reclama a Aldama 70.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de exigirle que asuma las costas del proceso. El escrito judicial, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya que el ministro busca «condenar las falsedades que el demandado está difundiendo en medios de comunicación y redes sociales sin prueba ni fundamento alguno».

«No le conozco de nada»

Bolaños ha ratificado este lunes en rueda de prensa la presentación de la demanda, asegurando tajantemente que «no conoce de nada a Aldama» y que «no ha hablado con él en su vida».

«Ante difamaciones tan groseras y mentiras tan burdas, la seriedad de nuestro Estado de derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quienes tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto», ha señalado el titular de Justicia.

Las acusaciones de Víctor de Aldama que han motivado la acción legal se remontan al pasado mes de febrero. En una intervención en Telemadrid, el empresario afirmó que el ministro le contactó para «silenciarle y sobornarle de alguna manera», asegurando que el comisionista pretendía «pagarle una cantidad muy alta». Ante esto, Bolaños reclama formalmente que Aldama rectifique y cese de difundir este tipo de afirmaciones por cualquier vía, ya sean medios de comunicación o internet.

El escrito presentado reitera que el ministro «no ha tenido relación alguna ni con Aldama, ni con su responsable de comunicación, Ramón Bermejo», y añade que Bolaños ni siquiera cuenta con sus números de teléfono.

Asimismo, la demanda se adelanta a la previsible estrategia de defensa de Aldama, quien presumiblemente aportará una fotografía tomada en 2019. En dicha imagen aparece Bolaños en la celebración del cumpleaños del entonces ministro José Luis Ábalos, organizado en un restaurante propiedad de Aldama. El texto de la demanda aclara que en la fotografía «ni siquiera aparece Aldama» y argumenta: «Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber asistido a una fiesta multitudinaria, a la que asistieron decenas de personas organizada por un tercero, es un argumento tan pobre que no merece consideración».

Finalmente, la demanda destaca una importante contradicción en el relato del empresario: Bolaños recuerda que en 2024, en una entrevista radiofónica, el propio Aldama reconoció «no conocerle de nada», una versión radicalmente opuesta a la que sostiene ahora en televisión y redes sociales. Según la demanda, esta incoherencia «dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado».