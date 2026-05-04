Madrid — Si hoy se celebrasen elecciones generales, el Partido Popular (PP) se alzaría con la victoria al obtener el 31,3% de los votos, según el último barómetro de mayo elaborado por el instituto 40dB. Aunque los populares se sitúan casi dos puntos por debajo de su resultado en las elecciones de 2023, consolidan su posición como primera fuerza política en España.

El sondeo confirma una tendencia a la baja para Vox, que cede casi un punto de estimación de voto en el último mes y se sitúa en el 17,9%, aunque se mantiene como el partido que más crece respecto a los pasados comicios generales (+5,5 puntos).

La derecha mantiene una ventaja de 13 puntos

El bloque conservador mantiene una ventaja contundente sobre la izquierda en el panorama electoral actual:

Bloque de la derecha: La suma de PP y Vox alcanza el 49,2% de los apoyos. Si a esta cifra se le añade la marca del agitador Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), el bloque de la derecha y la extrema derecha escala hasta el 51,5% .

La suma de PP y Vox alcanza el de los apoyos. Si a esta cifra se le añade la marca del agitador Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), el bloque de la derecha y la extrema derecha escala hasta el . Bloque de la izquierda: El PSOE, Sumar y Podemos aglutinan en su conjunto el 36,6% de la estimación de voto.

Con estos datos, la ventaja de la derecha sobre las fuerzas progresistas roza los 13 puntos. Por su parte, el bloque de partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) suma un 7,6% de los apoyos, lo que supone medio punto más que en 2023.

Estancamiento en la izquierda y auge de Alvise Pérez

En el espectro de la izquierda, el PSOE se mantiene por debajo de la barrera del 29% con un 28,4% de estimación de voto, lo que representa 3,3 puntos menos que en las últimas elecciones generales.

Su socio de coalición, Sumar, apenas varía su estimación respecto al sondeo del mes pasado, pero la formación se deja un 6,6% de los apoyos desde los comicios de 2023, cuando todavía concurría en coalición con Podemos. Paralelamente, el sondeo registra un avance de casi un punto para Se Acabó la Fiesta (SALF), la plataforma de Alvise Pérez, que con un 2,3% de estimación de voto se sitúa a solo dos décimas de alcanzar a Podemos (2,5%).

Fidelidad de voto y perfiles por género y edad

El análisis de las transferencias de voto y de los perfiles demográficos de los electores arroja las siguientes claves: