El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha cargado con dureza contra el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista con la Agencia EFE en plena campaña electoral, el líder andalucista ha afirmado que ambos mandatarios «son más malos que la quina» y que, sin la figura de Ayuso, Moreno no gobernaría.

Según García, existe una estrategia coordinada entre ambos líderes del Partido Popular en la que Ayuso ejerce el rol de «poli mala» y Moreno el de «poli bueno». Sin embargo, el candidato sostiene que el resultado es el mismo: un beneficio para el sector privado a costa de la sanidad pública.

Sanidad y vivienda: Prioridades de gobierno

García ha situado la defensa de los servicios públicos en el eje central de su programa electoral, desgranando sus propuestas para las áreas de sanidad y vivienda:

Plan de choque sanitario: Apuesta por recuperar el papel central de la atención primaria, internalizar servicios externalizados y aumentar el presupuesto para revertir la falta de inversión de más de 20.000 millones de euros que achaca tanto a la gestión del PP como a la anterior del PSOE.

Apuesta por recuperar el papel central de la atención primaria, internalizar servicios externalizados y aumentar el presupuesto para revertir la falta de inversión de más de 20.000 millones de euros que achaca tanto a la gestión del PP como a la anterior del PSOE. Regulación del alquiler: Propone limitar el precio del alquiler vinculándolo a los salarios y «desprivatizar» viviendas en manos de grandes tenedores, lo que según sus cálculos podría liberar hasta 640.000 inmuebles en la comunidad.

Propone limitar el precio del alquiler vinculándolo a los salarios y «desprivatizar» viviendas en manos de grandes tenedores, lo que según sus cálculos podría liberar hasta 640.000 inmuebles en la comunidad. Vivienda turística y pública: Defiende recuperar los alquileres turísticos de zonas saturadas para destinarlos a vivienda habitual y crear un parque público a partir de los activos de la SAREB.

Rechazo a la ‘prioridad andaluza’ de Vox

A pesar de su perfil andalucista, el candidato de Adelante Andalucía ha rechazado frontalmente la idea de una ‘prioridad andaluza’ en los servicios públicos, una propuesta que busca replicar la ‘prioridad nacional’ que defiende Vox.

García ha sido tajante al respecto: «No pienso comprar ningún tipo de marco de Vox. Los recursos y servicios públicos son para quien lo necesita, fin». En su opinión, el partido de Santiago Abascal busca desviar la atención culpando a la población migrante de los problemas de gestión sanitaria, cuando el verdadero motivo es el trasvase de fondos públicos a la sanidad privada.

El objetivo de «echar a las derechas»

El líder de la izquierda andalucista ha dejado claro que el objetivo principal de su formación es evitar que Juanma Moreno repita en el Palacio de San Telmo. Para ello, asegura que no permitirán un gobierno del PP «ni por activa ni por pasiva» y se muestra abierto a sumar con otras fuerzas políticas, como el PSOE, para lograr el cambio.

En cuanto a su estrategia de concurrir en solitario y no integrarse en la coalición Por Andalucía, García defiende la independencia de su partido, el cual «no tiene ningún tipo de directriz de Madrid», aunque ha precisado que durante la campaña evitará confrontar con otras fuerzas de izquierda como Izquierda Unida o Podemos.