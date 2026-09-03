La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este jueves a una mujer residente en la barriada de Poblado Regulares, en Ceuta, tras la muerte por herida de arma blanca de un joven de nacionalidad marroquí en el interior de su domicilio.

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La intervención de los grupos de investigación y de la Policía Científica se activó a primera hora del día tras la llegada de los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. Pasadas las 10:30 horas, la jueza de guardia autorizó el levantamiento del cadáver, procediéndose a su traslado por el vehículo de la funeraria Al-Qadar.

Despliegue e investigación del suceso

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Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer el móvil del homicidio y las circunstancias exactas en las que la víctima se encontraba dentro de la vivienda:

Búsqueda del arma: Agentes perimetraron el entorno y realizaron un registro exhaustivo tanto en el interior del inmueble como en las inmediaciones para localizar el cuchillo empleado.

Agentes perimetraron el entorno y realizaron un registro exhaustivo tanto en el interior del inmueble como en las inmediaciones para localizar el cuchillo empleado. Control de accesos: Las vías de entrada a la zona quedaron temporalmente acordonadas para garantizar las labores de la inspección ocular y evitar la alteración del escenario del crimen.

Las vías de entrada a la zona quedaron temporalmente acordonadas para garantizar las labores de la inspección ocular y evitar la alteración del escenario del crimen. Perfil de la víctima: Según las primeras indagaciones, el fallecido era un joven marroquí que había accedido a la ciudad autónoma durante la invasión registrada a finales de julio.

Tensión vecinal en la barriada

El suceso se produce en un clima de preocupación vecinal en Poblado Regulares, donde los residentes venían denunciando en las últimas semanas problemas de inseguridad derivados de la acumulación de personas en situación irregular en la vía pública y en el interior de diversos inmuebles del barrio.