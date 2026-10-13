El paciente acudió en dos ocasiones al servicio de Urgencias el pasado fin de semana, lo que ha llevado al centro hospitalario a activar los protocolos profilácticos entre el personal sanitario expuesto.

CEUTA — El Hospital Universitario de Ceuta ha confirmado la detección de un caso de meningitis bacteriana en un joven migrante de 26 años, quien ha tenido que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir tratamiento especializado debido a la gravedad de la infección.

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El afectado acudió hasta en dos ocasiones a lo largo del pasado fin de semana al servicio de Urgencias del centro hospitalario ceutí tras presentar sintomatología compatible con esta patología, momento en el cual se confirmó el diagnóstico y se dispuso su inmediato traslado a la UCI.

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Activación del protocolo preventivo para el personal sanitario

Tras la confirmación del diagnóstico de meningitis bacteriana, la dirección médica del hospital activó con celeridad las medidas de prevención estipuladas por la autoridad sanitaria. Varios profesionales sanitarios que atendieron o estuvieron en contacto con el paciente durante su paso por Urgencias han recibido ya medicación preventiva de forma profiláctica para evitar posibles contagios y garantizar la seguridad del personal.

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Por el momento, el paciente permanece en observación médica en el área de cuidados intensivos con pronóstico reservado mientras se evalúa su evolución al tratamiento.