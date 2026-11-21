Según el estudio EPISCAN II, impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el 11,8 % de la población española mayor de 40 años padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

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‹ › Foto 1 de 2 Uno de cada diez españoles mayores de 40 años tiene EPOC

A pesar de la evidencia del beneficio de la rehabilitación respiratoria, el acceso a esta intervención sigue dependiendo en gran parte de dónde viva el paciente. Por ejemplo, el informe Neumocal 2025 de SEPAR revela que en Extremadura solo el 25% de los hospitales ofrece rehabilitación a pacientes ingresados.

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Investigadores del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y del Digital Health Validation Center han validado ReHub, la plataforma de telerrehabilitación clínica de DyCare, en un estudio que involucró a 50 pacientes con EPOC. Los resultados muestran que es posible realizar rehabilitación pulmonar a distancia, incluso en personas con EPOC grave, con una adherencia media del 73 %.

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El 70 % de los pacientes considerados en el estudio apuntaron que ReHub había mejorado la atención que recibían, y el 82 % afirmaron que lo recomendarían.

A escala global, la OMS clasifica la EPOC como la tercera causa de muerte en el mundo, lo que hace que iniciativas como ReHub sean esenciales para llevar la rehabilitación a los domicilios de los pacientes, permitiendo el seguimiento por profesionales sanitarios sin la necesidad de desplazamientos.