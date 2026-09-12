Revisa primero los permisos de ubicación, cámara y micrófono: son los que más afectan a la privacidad del móvil y los que conviene auditar de entrada.
Lee tambien: Qué hacer con un móvil viejo: opciones útiles y sostenibles
Esta guía práctica, pensada para ceutíes, resume ajustes básicos y fáciles de aplicar para que las aplicaciones solo tengan los permisos que realmente necesitan.
Permisos de ubicación: el ajuste que más conviene controlar
La ubicación es un dato sensible. Comprueba qué aplicaciones pueden acceder a ella y el nivel de acceso disponible en tu sistema: “solo mientras se usa”, “siempre” u opciones similares.
Lee tambien: Cómo hacer mejores fotos con el móvil: consejos prácticos y trucos que funcionan
Si una app no necesita ubicación para su función principal, desactívala. Navegación o servicios de transporte requieren ubicación activa; otras apps pueden funcionar sin acceso continuo. Revisa además ajustes de historial de ubicaciones y elimina registros innecesarios si tu sistema los guarda.
Acceso a cámara y micrófono: revisa qué se permite y cuándo
Concede cámara y micrófono “solo mientras se usa” cuando esté disponible.
Algunos sistemas muestran indicadores cuando una app accede a estos sensores; actívalos y comprueba permisos si ves accesos inesperados. Para apps que no deben grabar audio o vídeo en segundo plano, revoca permisos y revisa la configuración interna de la aplicación.
Privacidad en la cuenta: cierra lo que no uses y revisa la sincronización
Revisa las cuentas vinculadas al dispositivo (cuenta del fabricante, correo, servicios en la nube) y qué datos sincronizan: contactos, calendario y copias de seguridad, entre otros.
Si dejas de usar un servicio, desactiva la sincronización o elimina el acceso desde el apartado de cuentas. Si compartes el móvil o utilizas perfiles distintos, verifica la sincronización para cada perfil y evita que terceros accedan a datos personales.
Permisos de accesibilidad y “notificaciones”: poca visibilidad, gran impacto
Los permisos de accesibilidad y el acceso a notificaciones permiten acciones con efecto indirecto sobre la privacidad.
Comprueba qué apps tienen permisos de accesibilidad o lectura de notificaciones; normalmente se conceden para funciones concretas (lectores de pantalla, automatizaciones) y no deberían estar activos en aplicaciones sin motivo. Si una app solicita estos permisos para tareas fuera de su finalidad, busca alternativas o revoca el permiso.
Revisa el historial y el uso de datos en las apps
En muchas apps puedes limitar el almacenamiento de actividad, la personalización y la recopilación de datos para anuncios.
Busca en cada aplicación apartados como “privacidad”, “historial” o “configuración de anuncios” y ajusta las opciones para reducir el seguimiento. En redes sociales y mensajería, limita la visibilidad del perfil y las publicaciones y revisa las opciones de recomendación.
Control de comunicaciones: spam, rastreo y enlaces
La privacidad también depende de cómo gestionas mensajes y llamadas.
- Revisa permisos de SMS o identificación de llamadas y mantén solo los estrictamente necesarios.
- Desactiva descargas automáticas o vista previa de contenido cuando no sean útiles.
- Activa filtros antispam si están disponibles para reducir riesgo de enlaces maliciosos o suplantación.
Bloqueo y seguridad del dispositivo: base para proteger el resto
Antes de afinar permisos, asegura el dispositivo con un método de bloqueo sólido (PIN, patrón o contraseña) y limita el desbloqueo automático.
Valora opciones adicionales del sistema como cifrado del dispositivo, verificación en dos pasos para la cuenta y alertas de inicio de sesión; aumentan la protección de los datos aunque no sean ajustes de permisos propiamente dichos.
Cómo hacer la revisión sin perderte
Sigue un orden práctico: ubicación, cámara y micrófono, accesibilidad y notificaciones, permisos por app, ajustes internos de privacidad y, por último, seguridad del dispositivo y cuentas.
Para mantenerlo al día, revisa permisos periódicamente y comprueba las autorizaciones cuando instales una app nueva. Así el móvil se adapta a tu uso y no al revés.
Fuentes: documentación y menús de privacidad de sistemas móviles; secciones de ayuda de fabricantes y plataformas.