Revisa primero los permisos de ubicación, cámara y micrófono: son los que más afectan a la privacidad del móvil y los que conviene auditar de entrada.

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Esta guía práctica, pensada para ceutíes, resume ajustes básicos y fáciles de aplicar para que las aplicaciones solo tengan los permisos que realmente necesitan.

Permisos de ubicación: el ajuste que más conviene controlar

La ubicación es un dato sensible. Comprueba qué aplicaciones pueden acceder a ella y el nivel de acceso disponible en tu sistema: “solo mientras se usa”, “siempre” u opciones similares.

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Si una app no necesita ubicación para su función principal, desactívala. Navegación o servicios de transporte requieren ubicación activa; otras apps pueden funcionar sin acceso continuo. Revisa además ajustes de historial de ubicaciones y elimina registros innecesarios si tu sistema los guarda.

Acceso a cámara y micrófono: revisa qué se permite y cuándo

Concede cámara y micrófono “solo mientras se usa” cuando esté disponible.

Algunos sistemas muestran indicadores cuando una app accede a estos sensores; actívalos y comprueba permisos si ves accesos inesperados. Para apps que no deben grabar audio o vídeo en segundo plano, revoca permisos y revisa la configuración interna de la aplicación.

Privacidad en la cuenta: cierra lo que no uses y revisa la sincronización

Revisa las cuentas vinculadas al dispositivo (cuenta del fabricante, correo, servicios en la nube) y qué datos sincronizan: contactos, calendario y copias de seguridad, entre otros.

Si dejas de usar un servicio, desactiva la sincronización o elimina el acceso desde el apartado de cuentas. Si compartes el móvil o utilizas perfiles distintos, verifica la sincronización para cada perfil y evita que terceros accedan a datos personales.

Permisos de accesibilidad y “notificaciones”: poca visibilidad, gran impacto

Los permisos de accesibilidad y el acceso a notificaciones permiten acciones con efecto indirecto sobre la privacidad.

Comprueba qué apps tienen permisos de accesibilidad o lectura de notificaciones; normalmente se conceden para funciones concretas (lectores de pantalla, automatizaciones) y no deberían estar activos en aplicaciones sin motivo. Si una app solicita estos permisos para tareas fuera de su finalidad, busca alternativas o revoca el permiso.

Revisa el historial y el uso de datos en las apps

En muchas apps puedes limitar el almacenamiento de actividad, la personalización y la recopilación de datos para anuncios.

Busca en cada aplicación apartados como “privacidad”, “historial” o “configuración de anuncios” y ajusta las opciones para reducir el seguimiento. En redes sociales y mensajería, limita la visibilidad del perfil y las publicaciones y revisa las opciones de recomendación.

Control de comunicaciones: spam, rastreo y enlaces

La privacidad también depende de cómo gestionas mensajes y llamadas.

Revisa permisos de SMS o identificación de llamadas y mantén solo los estrictamente necesarios.

Desactiva descargas automáticas o vista previa de contenido cuando no sean útiles.

Activa filtros antispam si están disponibles para reducir riesgo de enlaces maliciosos o suplantación.

Bloqueo y seguridad del dispositivo: base para proteger el resto

Antes de afinar permisos, asegura el dispositivo con un método de bloqueo sólido (PIN, patrón o contraseña) y limita el desbloqueo automático.

Valora opciones adicionales del sistema como cifrado del dispositivo, verificación en dos pasos para la cuenta y alertas de inicio de sesión; aumentan la protección de los datos aunque no sean ajustes de permisos propiamente dichos.

Cómo hacer la revisión sin perderte

Sigue un orden práctico: ubicación, cámara y micrófono, accesibilidad y notificaciones, permisos por app, ajustes internos de privacidad y, por último, seguridad del dispositivo y cuentas.

Para mantenerlo al día, revisa permisos periódicamente y comprueba las autorizaciones cuando instales una app nueva. Así el móvil se adapta a tu uso y no al revés.

Fuentes: documentación y menús de privacidad de sistemas móviles; secciones de ayuda de fabricantes y plataformas.

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