Si la velocidad medida junto al router es correcta pero cae al alejarse, el problema suele ser la cobertura dentro de la vivienda. En Ceuta, con unos 85.000 habitantes según el INE, la proximidad entre viviendas y la densidad de redes en edificios favorece las interferencias y los solapamientos de canal.

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Primero: identifica en qué punto falla

Antes de cambiar equipos o contratar otra tarifa, distingue si la incidencia está en la línea del proveedor o dentro de casa.

Conecta un dispositivo cerca del router y mide la velocidad por wifi.

cerca del router y mide la velocidad por wifi. Prueba por cable desde el mismo dispositivo si el router tiene puertos Ethernet.

desde el mismo dispositivo si el router tiene puertos Ethernet. Comprueba si afecta a toda la casa o solo a determinadas habitaciones.

Si la conexión por cable funciona bien y el wifi empeora al alejarse, la causa es probablemente la cobertura doméstica. Si también va lenta por cable, contacte con el operador para revisar la línea.

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Causas frecuentes del wifi lento en casa

1) El router está en un lugar poco adecuado

La señal se atenúa con paredes, suelos y mobiliario. Situar el router en un hueco, detrás de un armario o en un extremo del piso reduce el alcance. También influyen electrodomésticos y cableado cercano que generan ruido eléctrico.

2) Interferencias con otras redes wifi

En edificios con muchas viviendas, varias redes pueden emitir en los mismos canales, especialmente en 2,4 GHz. Ese solapamiento reduce la eficiencia aunque la velocidad contratada sea suficiente.

3) Uso intensivo de la red y limitaciones del dispositivo

Con varios teléfonos, televisores, consolas y asistentes conectados a la vez, algunos routers domésticos priorizan mal o se saturan. Además, equipos antiguos no aprovechan estándares recientes (por ejemplo Wi‑Fi 5/6) y rinden menos en ciertas bandas.

4) Problemas con el router o configuraciones heredadas

Routers sin reinicios prolongados o con ajustes pensados para compatibilidad máxima (modo mixto) pueden limitar el rendimiento. Revisar firmware y settings básicos suele ayudar.

Soluciones prácticas para mejorar la velocidad

Ubicación y altura del router

Sitúalo en una posición central respecto a las estancias de mayor uso.

respecto a las estancias de mayor uso. Colócalo a cierta altura (sobre un mueble) y evita suelos y rincones cerrados.

(sobre un mueble) y evita suelos y rincones cerrados. Aléjalo de microondas, bases de carga y equipos que generen interferencias.

Separar bandas y revisar el nombre de red

Si tu equipo ofrece 2,4 GHz y 5 GHz, asigna nombres distintos a cada banda para elegir manualmente la más adecuada. La banda de 2,4 GHz cubre más distancia pero sufre más interferencias; la de 5 GHz rinde mejor a corta distancia.

Elegir canal con criterios

Si el router permite gestionar canales, selecciona uno menos congestionado. Muchas interfaces incluyen un escaneo de redes cercanas; utilízalo para reducir solapamientos con vecinos.

Actualizar equipos y alternativas de cobertura

Un router antiguo puede no aprovechar estándares modernos; su sustitución suele mejorar el rendimiento. Si el problema se limita a habitaciones concretas, valora puntos de acceso cableados o sistemas mesh bien configurados, preferibles a repetidores básicos.

Evitar repetidores cuando empeoran el rendimiento

Los repetidores amplían cobertura, pero a menudo reducen la velocidad efectiva porque retransmiten en el mismo enlace. Si detectas que «llega más wifi pero va peor», prueba una solución con puntos de acceso cableados o mesh con backhaul dedicado.

Ajustes sencillos que suelen funcionar

Reinicia el router periódicamente para estabilizar la conexión.

Comprueba que no esté activado un modo de compatibilidad que limite el rendimiento.

Prioriza la banda adecuada según distancia (2,4 GHz para mayor alcance; 5 GHz para rendimiento en proximidad).

Desconecta dispositivos que no se usan y elimina redes y equipos inactivos del listado del router.

Cuándo reclamar al operador

Contacte con el operador si las pruebas muestran lentitud por cable o si la incidencia persiste junto al router sin causas internas claras. El proveedor puede revisar la línea, medir atenuaciones y, si procede, sustituir equipos en garantía.

Resumen práctico

El origen del wifi lento suele ser local: ubicación del router, interferencias, saturación o equipos limitados. Con pruebas sencillas —medir junto al router y por cable, revisar canales y mover el equipo— se puede acotar la causa y aplicar soluciones concretas en viviendas de Ceuta.

Fuentes: CNMC; guías de fabricantes (por ejemplo TP‑Link y Netgear) y documentación técnica sobre buenas prácticas en redes wifi domésticas.

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