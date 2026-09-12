El sábado 12 de septiembre de 2026 la noche televisiva ofrece informativos en la franja 20:00–21:15 y un prime time con estrenos, reposiciones y cine en varias cadenas.

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Para los aproximadamente 85.000 ceutíes, según el INE, esa organización de la noche facilita elegir: empezar con un informativo y cerrar con ficción, cine o un debate según el plan de la velada.

En la parrilla, La 1 combina noticias y un bloque de ficción con tres pases de La amiga estupenda. La 2 apuesta por entretenimiento ligero y concursos; Antena 3 ordena la noche con noticias, deporte y meteo antes del prime; Cuatro enlaza informativos con First Dates y cine; Telecinco mezcla juego, informativos y ficción protagonizada por Alexandra Jiménez; y laSexta cierra con debate y espacios explicativos.

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¿Qué hay? ¿Por qué destaca? ¿Qué elegir según tu plan?

Si necesitas información rápida, los principales informativos son Telediario 2 (20:55, La 1), A3 Noticias Fin de Semana (21:00, Antena 3), Noticias Cuatro (20:00), Informativos Telecinco 21:00 (21:00) y laSexta Noticias Fin de Semana (20:00).

Para un plan de sofá en familia encajan programas ligeros y accesibles: en Cuatro First Dates (21:10), en Telecinco Rueda la Letra (20:00) y Menudas piezas con Alexandra Jiménez (22:00), y en La 2 ¡Cómo nos reímos! (20:05). Estos espacios facilitan ver la tele mientras se cena o se comparte sobremesa.

Si buscas informarte y luego debatir, la oferta incluye Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45) en laSexta, además de espacios de análisis puntuales en otras cadenas.

La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:50 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:50 La amiga estupenda

La 1 funciona como opción de arranque informativo en Ceuta y reserva la segunda mitad de la noche para ficción. Si prefieres contexto amplio, permanece en Informe semanal (21:30); si quieres deporte antes de la cena, Teledeporte 2 (21:25); para cerrar con ficción, La amiga estupenda comienza a las 22:05.

La 2

20:05 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:05 Cifras y letras

Cifras y letras 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

La 2 ofrece entretenimiento de tono ligero en la primera hora y un concurso a continuación. ¡Cómo nos reímos! (20:05) es la opción para una noche distendida; Cifras y letras (21:05) para quien prefiere un formato de juego mental; y Malas lenguas Noche cierra la franja nocturna con conversación y debate.

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Nueva temporada con Jorge Fernández y Laura Moure

Antena 3 estructura la noche en bloque informativo y muestra deportiva y meteorológica antes del prime. En Ceuta, Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) puede ser útil para planificar la salida nocturna o la sobremesa; el entretenimiento comienza con la nueva temporada a las 22:10.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 Eva Green protagoniza ‘Los tres mosqueteros: Milady’

Cuatro plantea una entrada rápida con información y un prime centrado en el entretenimiento y el cine. Si buscas algo ligero, First Dates (21:10) es la opción; para una sesión de cine en casa, la película con Eva Green empieza a las 22:45.

Telecinco

20:00 Rueda la Letra

Rueda la Letra 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Alexandra Jiménez protagoniza ‘Menudas piezas’

Alexandra Jiménez protagoniza ‘Menudas piezas’ 23:35 Si yo fuera rico

Telecinco combina entretenimiento de sobremesa, un bloque informativo nocturno y ficción. Rueda la Letra (20:00) es adecuado para llegar a la cena; el informativo de las 21:00 se completa con seguimiento deportivo y tiempo, y la ficción de Alexandra Jiménez comienza a las 22:00.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta reserva la franja informativa y atlética para después dar paso a análisis y explicación. Para quien quiera contexto y debate, Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45) son las opciones más claras.

Decisión en dos pasos: empieza por un informativo (La 1 20:55, Cuatro 20:00, Telecinco 21:00, Antena 3 21:00, laSexta 20:00) y, según el ánimo, elige entre ficción/cine (La amiga estupenda, First Dates, Menudas piezas) o análisis (laSexta Xplica, Sábado Clave).

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