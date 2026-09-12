Los correos de phishing suelen usar dominios parecidos al real y mensajes de urgencia para que hagas clic; reconocer estas señales evita el robo de credenciales y accesos no autorizados.

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Empieza por el remitente: no te quedes solo con el nombre

No te fíes únicamente del nombre que aparece: comprueba la dirección de correo y que el dominio coincida con el de la entidad que dice representar.

La dirección no coincide con el dominio habitual de la organización.

Hay caracteres extraños o dominios similares pero diferentes.

El mensaje procede de una cuenta que no usaría esa entidad para trámites oficiales.

Cuando el remitente no cuadra con lo esperado, trata el correo como sospechoso.

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Lee el asunto: cuidado con la presión para actuar

Los fraudes buscan que respondas sin pensar mediante urgencia o amenazas. Si el asunto exige actuar “de inmediato”, detente y verifica.

Señales habituales: avisos de bloqueo, solicitudes de verificación forzada o advertencias de consecuencias inmediatas si no accedes a un enlace. Las comunicaciones legítimas suelen ofrecer información clara y canales de contacto identificables.

Comprueba el contenido: errores y falta de detalles

Los correos auténticos contienen datos coherentes con tu relación con la entidad; los falsos suelen mostrar errores o vaguedades.

Ortografía y gramática deficientes o frases poco naturales.

Ausencia de información que la entidad debería conocer o mencionar.

Instrucciones ambiguas: “verifica tu cuenta” sin explicar qué ocurre.

Saludo genérico y falta de personalización.

No confíes en los enlaces: revisa la URL antes de hacer clic

Un enlace puede aparentar pertenecer a una institución conocida. Antes de pulsar:

Pasa el cursor sobre el enlace (sin hacer clic) para ver la URL real.

Comprueba que el dominio coincida exactamente con el de la entidad legítima.

Si la ruta o el nombre parecen inusuales, no accedas.

Si algo no cuadra, abre el navegador y escribe la dirección oficial de la web en lugar de usar el enlace del correo.

Adjuntos: abre solo si esperas el fichero y confirmas la procedencia

Los archivos adjuntos pueden ejecutar acciones maliciosas. No abras ficheros inesperados.

No abras adjuntos de remitentes no fiables.

Si esperabas un documento, confirma su envío por otro canal oficial.

Trátalo como sospechoso si no lo esperabas.

En Ceuta, donde numerosas gestiones administrativas y comunicaciones locales se realizan por correo electrónico, este hábito reduce riesgos para usuarios y empresas.

Busca señales en el formato del mensaje

Elementos visuales también pueden delatar fraudes:

Imágenes que sustituyen información útil o contienen enlaces “ocultos”.

Firmas sin datos verificables o incompletas.

Solicitudes de datos sensibles por vías no habituales.

Si un correo intenta sustituir procedimientos habituales por un acceso urgente a un enlace, procede con cautela.

Qué hacer si tienes dudas: pasos sencillos

Evita “probar” haciendo clic. Aplica estas comprobaciones rápidas:

Verifica remitente y enlace desde el texto del correo.

Usa el navegador para acceder a la web oficial en lugar de seguir el enlace del correo.

No facilites contraseñas ni códigos de verificación recibidos por otras vías.

Contacta con la entidad a través de sus canales oficiales si el mensaje afirma un problema.

Resumen

Un correo fraudulento suele delatarse por un remitente incoherente, sensación de urgencia, errores o contenido genérico, enlaces que no cuadran y adjuntos inesperados. Convertir estas comprobaciones en rutina reduce el riesgo de fraude en Ceuta.

Fuente: Recomendaciones generales de seguridad sobre identificación de phishing y verificación de enlaces y remitentes, alineadas con buenas prácticas difundidas por organismos de ciberseguridad y protección de usuarios.

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