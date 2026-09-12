Los correos de phishing suelen usar dominios parecidos al real y mensajes de urgencia para que hagas clic; reconocer estas señales evita el robo de credenciales y accesos no autorizados.
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Empieza por el remitente: no te quedes solo con el nombre
No te fíes únicamente del nombre que aparece: comprueba la dirección de correo y que el dominio coincida con el de la entidad que dice representar.
- La dirección no coincide con el dominio habitual de la organización.
- Hay caracteres extraños o dominios similares pero diferentes.
- El mensaje procede de una cuenta que no usaría esa entidad para trámites oficiales.
Cuando el remitente no cuadra con lo esperado, trata el correo como sospechoso.
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Lee el asunto: cuidado con la presión para actuar
Los fraudes buscan que respondas sin pensar mediante urgencia o amenazas. Si el asunto exige actuar “de inmediato”, detente y verifica.
Señales habituales: avisos de bloqueo, solicitudes de verificación forzada o advertencias de consecuencias inmediatas si no accedes a un enlace. Las comunicaciones legítimas suelen ofrecer información clara y canales de contacto identificables.
Comprueba el contenido: errores y falta de detalles
Los correos auténticos contienen datos coherentes con tu relación con la entidad; los falsos suelen mostrar errores o vaguedades.
- Ortografía y gramática deficientes o frases poco naturales.
- Ausencia de información que la entidad debería conocer o mencionar.
- Instrucciones ambiguas: “verifica tu cuenta” sin explicar qué ocurre.
- Saludo genérico y falta de personalización.
No confíes en los enlaces: revisa la URL antes de hacer clic
Un enlace puede aparentar pertenecer a una institución conocida. Antes de pulsar:
- Pasa el cursor sobre el enlace (sin hacer clic) para ver la URL real.
- Comprueba que el dominio coincida exactamente con el de la entidad legítima.
- Si la ruta o el nombre parecen inusuales, no accedas.
Si algo no cuadra, abre el navegador y escribe la dirección oficial de la web en lugar de usar el enlace del correo.
Adjuntos: abre solo si esperas el fichero y confirmas la procedencia
Los archivos adjuntos pueden ejecutar acciones maliciosas. No abras ficheros inesperados.
- No abras adjuntos de remitentes no fiables.
- Si esperabas un documento, confirma su envío por otro canal oficial.
- Trátalo como sospechoso si no lo esperabas.
En Ceuta, donde numerosas gestiones administrativas y comunicaciones locales se realizan por correo electrónico, este hábito reduce riesgos para usuarios y empresas.
Busca señales en el formato del mensaje
Elementos visuales también pueden delatar fraudes:
- Imágenes que sustituyen información útil o contienen enlaces “ocultos”.
- Firmas sin datos verificables o incompletas.
- Solicitudes de datos sensibles por vías no habituales.
Si un correo intenta sustituir procedimientos habituales por un acceso urgente a un enlace, procede con cautela.
Qué hacer si tienes dudas: pasos sencillos
Evita “probar” haciendo clic. Aplica estas comprobaciones rápidas:
- Verifica remitente y enlace desde el texto del correo.
- Usa el navegador para acceder a la web oficial en lugar de seguir el enlace del correo.
- No facilites contraseñas ni códigos de verificación recibidos por otras vías.
- Contacta con la entidad a través de sus canales oficiales si el mensaje afirma un problema.
Resumen
Un correo fraudulento suele delatarse por un remitente incoherente, sensación de urgencia, errores o contenido genérico, enlaces que no cuadran y adjuntos inesperados. Convertir estas comprobaciones en rutina reduce el riesgo de fraude en Ceuta.
Fuente: Recomendaciones generales de seguridad sobre identificación de phishing y verificación de enlaces y remitentes, alineadas con buenas prácticas difundidas por organismos de ciberseguridad y protección de usuarios.