Una copia completa de fotos y contactos facilita recuperar tu información tras un fallo, pérdida o cambio de móvil.

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Identifica qué datos necesitas proteger, selecciona el método de copia según tu sistema y revisa periódicamente que la copia se realiza y permite restaurar los archivos. Esta versión reduce el proceso a pasos claros: qué guardar, qué tipo de copia elegir, cómo configurarla y cómo comprobar que funciona.

Qué conviene copiar del móvil

No todos los datos tienen el mismo valor al recuperar un teléfono. Prioriza:

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Fotos y vídeos (especialmente los que no están en el ordenador).

(especialmente los que no están en el ordenador). Contactos y, si procede, el historial y ajustes de aplicaciones que uses para trámites.

y, si procede, el historial y ajustes de aplicaciones que uses para trámites. Mensajes y archivos asociados (según la aplicación, Android o iOS gestionan esto de forma distinta).

y archivos asociados (según la aplicación, Android o iOS gestionan esto de forma distinta). Archivos descargados o creados (documentos, notas, etc.).

descargados o creados (documentos, notas, etc.). Datos de aplicaciones si el sistema o la app permiten exportarlos.

Una copia útil no es solo guardar datos: debe permitir recuperar concretamente fotos, contactos y documentos. Cuando puedas, prueba la restauración con un elemento no crítico para comprobar el proceso.

Elige el tipo de copia: automática o manual

Dos opciones habituales:

Copia en la nube : se activa desde los ajustes del sistema y se sincroniza periódicamente; facilita la restauración al cambiar de terminal.

: se activa desde los ajustes del sistema y se sincroniza periódicamente; facilita la restauración al cambiar de terminal. Copia local: en un ordenador o en un disco externo; sirve como segunda garantía si necesitas conservar un archivo concreto.

En Ceuta, donde muchos usuarios dependen del teléfono para gestiones administrativas y a veces usan conexiones domésticas con límites, combinar nube y copia local reduce el riesgo si la conexión falla o no permite descargar grandes archivos.

Cómo configurar la copia de seguridad en tu sistema

Los menús varían según fabricante y versión, pero busca secciones llamadas “Copia de seguridad”, “Restaurar” o “Cuentas”. Revisa:

Cuenta correcta : comprueba que estás con la cuenta que usarás para restaurar.

: comprueba que estás con la cuenta que usarás para restaurar. Qué datos incluir : activa fotos, contactos y lo que consideres imprescindible.

: activa fotos, contactos y lo que consideres imprescindible. Red : configura las copias por Wi‑Fi si quieres ahorrar datos móviles.

: configura las copias por Wi‑Fi si quieres ahorrar datos móviles. Estado de la copia: confirma si aparece como “completa” o “actualizada”.

Si tu móvil ofrece copias automáticas, actívalas para reducir el riesgo de olvidos.

Telegram, WhatsApp y aplicaciones de mensajería

Las aplicaciones suelen gestionar sus propias copias. Una copia del sistema no garantiza la recuperación íntegra de todos los historiales de chat.

En cada aplicación consulta la opción de copia de seguridad y qué cuenta o servicio utiliza; ahí se decide si podrás recuperar los mensajes al cambiar de dispositivo.

Para los procedimientos concretos, remite a la documentación oficial del fabricante o de la propia aplicación.

Comprueba que la copia funciona

Antes de dar el proceso por cerrado, realiza estas comprobaciones:

Última copia : comprueba la fecha del último guardado que muestra el sistema.

: comprueba la fecha del último guardado que muestra el sistema. Verificación visual : accede al servicio asociado y confirma que tus fotos o contactos aparecen.

: accede al servicio asociado y confirma que tus fotos o contactos aparecen. Prueba de restauración: si es posible, restaura un elemento no crítico para comprobar el proceso.

Si falta algo, ajusta la configuración y vuelve a generar la copia.

Consejos para que la copia no falle

Mantén el sistema y las apps actualizadas para evitar incompatibilidades con las funciones de copia.

para evitar incompatibilidades con las funciones de copia. Gestiona el espacio en la cuenta o en el soporte local: si está lleno, algunos elementos no se guardarán.

en la cuenta o en el soporte local: si está lleno, algunos elementos no se guardarán. Protege la cuenta asociada a las copias: usa métodos de acceso seguro y revisa notificaciones de inicio de sesión.

Qué debes hacer ahora

Identifica los datos prioritarios, activa la copia automática del sistema y revisa la configuración de las aplicaciones de mensajería. Comprueba la última fecha de copia y, cuando puedas, prueba una restauración parcial.

Fuentes: documentación oficial de fabricantes y de sistemas operativos sobre “copia de seguridad” y “restaurar”; guías de configuración incluidas en las aplicaciones de mensajería.

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