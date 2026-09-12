Antes de borrar, abra Ajustes > Almacenamiento y compruebe cuánto ocupan las categorías (aplicaciones, fotos y vídeos, descargas, caché). Empezar por esta medición evita pérdidas accidentales de archivos personales.

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Identificar dónde está el mayor consumo —por ejemplo, la galería o las descargas— permite actuar con criterio: eliminar duplicados, vaciar cachés temporales y mover archivos pesados sin tocar lo que quiera conservar.

Empieza por ver qué está ocupando espacio

En la sección de almacenamiento verá un desglose por categorías. Anote cuál ocupa más y si el sistema ofrece herramientas como «Liberar espacio» o «Revisar elementos».

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Si su dispositivo muestra una lista de apps ordenadas por tamaño, utilícela para detectar aplicaciones con datos voluminosos y priorizar la limpieza.

Usa copias de seguridad para no perder recuerdos

Haga una copia de las fotos y vídeos antes de limpiar. Puede usar servicios en la nube o transferir archivos a un ordenador mediante sincronización o importación.

Compruebe que la sincronización se ha completado y que puede acceder a los archivos desde otro dispositivo o desde el servicio elegido. Si quedan elementos sin subir, espere a que terminen antes de borrar nada.

Libera espacio con limpieza de fotos y duplicados

Una parte importante del almacenamiento suele estar en la galería: vídeos grandes, capturas acumuladas y duplicados. No borre al azar; busque funciones del sistema o de la galería que identifiquen imágenes y vídeos similares.

Sugerencias de limpieza : algunos sistemas agrupan duplicados o archivos similares para revisarlos por lotes.

: algunos sistemas agrupan duplicados o archivos similares para revisarlos por lotes. Carpetas de mensajería y descargas : revise esas carpetas dentro de la galería; es habitual que se acumulen copias de archivos recibidos.

: revise esas carpetas dentro de la galería; es habitual que se acumulen copias de archivos recibidos. Priorice por tamaño: si el sistema permite ordenar por peso, empiece por los archivos más grandes.

Vídeos y capturas: qué conservar y qué archivar

Los vídeos consumen más espacio. Conserve los que documentan momentos importantes y archiva o elimina el resto.

En capturas de pantalla, guarde las que tienen valor informativo o sentimental y borre las repetidas o temporales. Si duda, traslade los archivos a un disco o a la nube y mantenga una copia local reducida.

Gestiona la caché y los archivos temporales

Las aplicaciones generan caché para mejorar el rendimiento. Borrar la caché puede liberar espacio de forma rápida, aunque a veces de forma temporal.

Vaya a almacenamiento por aplicaciones y utilice «borrar caché» en las apps que ocupan mucho (por ejemplo, redes sociales o plataformas de vídeo). No use «borrar datos» salvo que quiera restablecer la app, porque eso puede cerrar sesión o eliminar ajustes locales.

Descargas y archivos compartidos: no todo es recuerdo

Revise la carpeta de descargas y elimine instaladores, documentos y archivos temporales que no necesite conservar.

Si recibe muchos contenidos por mensajería, compruebe si la app guarda automáticamente los archivos en la galería y desactive esa opción si no quiere que se acumulen.

Activa opciones que ahorran espacio a largo plazo

Ajuste configuraciones para evitar que el problema reaparezca:

Sincronización en la nube de fotos y vídeos con respaldo.

Eliminar del dispositivo una vez completada la copia, si la opción existe y la sincronización está verificada.

Controlar descargas automáticas en aplicaciones para que no se guarde contenido pesado por defecto.

Usar la optimización de almacenamiento que mantiene versiones más ligeras cuando está disponible.

Un método seguro en pocos pasos

Compruebe en Ajustes > Almacenamiento qué categoría ocupa más. Asegure la copia de fotos y vídeos en la nube o en un ordenador. Elimine duplicados, capturas repetidas y vídeos que no quiera conservar. Borre la caché de aplicaciones con datos temporales. Vacíe la carpeta de descargas de archivos innecesarios.

Siguiendo este orden recuperará espacio sin perder recuerdos importantes.

Si suele usar el móvil para fotografiar Ceuta —el Paseo Marítimo, las Murallas Reales o el Monte Hacho— una rutina de copia, revisión y limpieza selectiva evita quedarse sin espacio justo cuando quiera guardar una imagen de la ciudad.

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